Príncipe William é comparado com o filho caçula por causa de vídeo. Assista!

Vídeos dos príncipes William e Louis são comparados pelos internautas por causa de uma característica entre eles. Saiba qual

O príncipe William foi comparado com seu filho caçula, o príncipe Louis, por causa de um vídeo divertido que deu o que falar na internet. Os fãs da realeza britânica apontaram que o menino de 6 anos herdou do seu pai os movimentos de dança.

Tudo começou quando o príncipe Louis foi visto fazendo um passinho de dança em uma janela do Palácio de Buckingham durante um evento da realeza. Poucos dias depois, o príncipe William também apareceu dançando.

O marido de Kate Middleton mostrou os seus passos de dança durante o show da cantora Taylor Swift em Londres, Inglaterra, ao ouvir a música Shake It Off. O público do show flagrou quando ele balançava o esqueleto no camarote do estádio.

Com isso, os internautas resgataram um vídeo antigo de Louis dançando em outro evento da realeza com o mesmo passo de dança do pai e o momento viralizou na internet. Assista abaixo:

Kate Middleton faz primeira aparição em público após revelar o câncer

Kate Middleton anunciou ao público que estava com câncer em março deste ano. Antes de revelar o diagnóstico, a princesa ficou reclusa da vida pública para iniciar seu tratamento. Após seis meses afastada dos holofotes, sua última aparição tendo sido nas celebrações de Natal em dezembro, ela apareceu sorridente durante o evento Trooping the Colour, que comemora o aniversário oficial do Rei Charles III e aconteceu no último sábado, 15.

Kate estava acompanhada dos filhos príncipe George, de 10 anos, princesa Charlotte, de 9 anos, e príncipe Louis, de 6 anos, durante a ida ao Palácio de Buckingham em uma carruagem. A esposa do príncipe William confirmou sua presença no evento na sexta-feira, dia 14, quando divulgou um comunicado oficial sobre seu estado de saúde para tranquilizar os fãs.

Na publicação, ela forneceu detalhes sobre sua saúde e disse que está bem, mas o tratamento conta com alto e baixos. Ela ainda precisa passar por quimioterapia por mais alguns meses, mas está esperançosa. "Estou fazendo bons progressos, mas como qualquer pessoa que esteja fazendo quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins", disse. Leia mais!