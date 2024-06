Princesa Anne é internada após sofrer acidente doméstico

Irmã do Rei Charles III, a princesa Anne foi internada às pressas na noite de domingo após um acidente doméstico em sua casa de campo

A princesa Anne, irmã do Rei Charles III, foi internada às pressas na noite de domingo, 23, em um hospital de Bristol, Inglaterra. De acordo com o Palácio de Buckingham, ela sofreu um acidente doméstico em sua casa de campo.

A integrante da realeza teve uma concussão, que acontece quando a pessoa sofre uma pancada na cabeça, e ferimentos leves. Agora, ela está em observação e sem previsão de alta hospitalar.

“A princesa real sofreu ferimentos leves e concussão após um incidente na propriedade do Parque Gatcombe ontem à noite. Sua Alteza Real permanece no Hospital Southmead, em Bristol, como medida de precaução para observação e espera uma recuperação completa e rápida”, informou o comunicado oficial.

Um informante da realeza contou ao site The Guardian que a princesa tem uma boa recuperação e está confortável. Ela estaria no hospital apenas para observação e por precaução.

De acordo com o site Sky News, o serviço de emergência foi chamado até a propriedade para um incidente envolvendo uma pessoa e um cavalo. Vale lembrar que a princesa Anne é uma amazona habilidade e tem grande experiência com o trato de cavalos. Há poucos dias, ela montou um cavalo durante o desfile Trooping The Colour, que é a celebração oficial do aniversário do Rei Charles III.

Por causa da hospitalização, a princesa Anne cancelou sua agenda de compromissos. “Seguindo os conselhos médicos, os compromissos de Sua Alteza Real para a próxima semana serão adiados. Sua Alteza Real envia desculpas a qualquer um possa ficar incomodado ou desapontado com isso. A visita de Estado Japonesa continuará conforme planejado, embora, infelizmente, Sua Alteza Real não possa comparecer ao banquete na terça-feira, 25”, informaram.

Princesa Anne relembrou cena triste da Rainha Elizabeth II

A princesa Anne relembrou uma foto triste que viralizou na época do funeral do seu pai, o príncipe Philip, em 2021. Na época, o mundo ficou comovido com uma foto da rainha Elizabeth II sentada sozinha e distante de todos na igreja enquanto esperava a chegada do caixão com o corpo do marido.

A rainha ficou sozinha por causa das normas no período da pandemia de Covid-19, que exigia o distanciamento social. Em entrevista na CBC, a princesa contou que a família só percebeu o quanto a rainha estava sozinha naquele cenário depois do ocorrido.

“De certa forma, estou feliz por não termos visto aquele momento. E quando você vê a fotografia, é muito pior de alguma forma. E vocês viram mais disso do que nós, já que estávamos acompanhando o caixão”, disse ela, que acompanhou o cortejo do caixão do pai ao lado dos irmãos, enquanto a rainha ficou sozinha na igreja.

A princesa Anne ainda comentou sobre o impacto da pandemia em sua família e disse que a Covid levou um pouco do seu pai antes de sua morte. “Acho que tendo a pensar que roubou um pouco do meu pai, que perdeu muitas pessoas que iriam vê-lo e conversa com ele e ter aquelas conversas que o mantinham interessado. E ele perdeu tudo isso. Tenho certeza de que muitas famílias diriam a mesma coisa – que, para a geração mais velha, perder esses contatos... O mundo online não funcionou para todos”, afirmou.

Em outro momento, o sentimento de tristeza da rainha Elizabeth II após o funeral do marido também foi relatado por Angela Kelly, que era a estilista e costureira da monarca. “Nenhuma palavra foi dita entre nós. Ela caminhou até sua sala de estar, fechou a porta atrás de si e ficou sozinha com seus próprios pensamentos”, disse ela no livro 'O Outro Lado da Moeda: A Rainha, A Cômoda e O Guarda-roupa'.