Princesa Anne fala de cena triste da rainha Elizabeth II: 'Muito pior'

Princesa Anne relembra a foto que viralizou de quando a rainha Elizabeth II ficou sozinha durante o funeral do marido, o príncipe Philip

A princesa Anne relembrou uma foto triste que viralizou na época do funeral do seu pai, o príncipe Philip, em 2021. Na época, o mundo ficou comovido com uma foto da rainha Elizabeth II sentada sozinha e distante de todos na igreja enquanto esperava a chegada do caixão com o corpo do marido.

A rainha ficou sozinha por causa das normas no período da pandemia de Covid-19, que exigia o distanciamento social. Em entrevista na CBC, a princesa contou que a família só percebeu o quanto a rainha estava sozinha naquele cenário depois do ocorrido.

“De certa forma, estou feliz por não termos visto aquele momento. E quando você vê a fotografia, é muito pior de alguma forma. E vocês viram mais disso do que nós, já que estávamos acompanhando o caixão”, disse ela, que acompanhou o cortejo do caixão do pai ao lado dos irmãos, enquanto a rainha ficou sozinha na igreja.

A princesa Anne ainda comentou sobre o impacto da pandemia em sua família e disse que a Covid levou um pouco do seu pai antes de sua morte. “Acho que tendo a pensar que roubou um pouco do meu pai, que perdeu muitas pessoas que iriam vê-lo e conversa com ele e ter aquelas conversas que o mantinham interessado. E ele perdeu tudo isso. Tenho certeza de que muitas famílias diriam a mesma coisa – que, para a geração mais velha, perder esses contatos... O mundo online não funcionou para todos”, afirmou.

Em outro momento, o sentimento de tristeza da rainha Elizabeth II após o funeral do marido também foi relatado por Angela Kelly, que era a estilista e costureira da monarca. “Nenhuma palavra foi dita entre nós. Ela caminhou até sua sala de estar, fechou a porta atrás de si e ficou sozinha com seus próprios pensamentos”, disse ela no livro 'O Outro Lado da Moeda: A Rainha, A Cômoda e O Guarda-roupa'.

Rei Charles III vai reutilizar roupas históricas na coroação

O Rei Charles III é um defensor da sustentabilidade e cuidados com o meio ambiente. Tanto que ele decidiu que vai reaproveitar roupas históricas no dia de sua coroação ao invés de mandar confeccionar novas peças. Assim, a família real britânica contou que ele vai usar as vestes que sua mãe, a rainha Elizabeth II, usou em sua coroação no ano de 1953 e também peças que foram usadas em outras coroações desde o ano de 1821.

A realeza contou que a decisão de Charles foi mais baseada na questão de reutilizar uma peça ao invés de fazer outra do que na questão de manter a tradição. “Embora seja costume que a supertúnica e o Manto Imperial sejam reutilizados, Sua Majestade também reutilizará o Colobium Sindonis [uma túnica branca], o Cinto da Espada da Coroação e a Luva da Coroação usados por seu avô, o rei George VI, no interesse da sustentabilidade e eficiência”, informaram, e completaram: “Sua Majestade vai reutilizar vestimentas que apareceram nos serviços de coroação do Rei George IV em 1821, Rei George V em 1911, Rei George VI em 1937 e Rainha Elizabeth II em 1953”.