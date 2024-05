Além de Madonna, outros artistas internacionais fizeram doações ao Rio Grande do Sul

Artistas brasileiros e gringos se mobilizaram em prol de ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul

A situação de emergência do Rio Grande do Sul tem provocado uma onda de solidariedade não apenas entre os artistas brasileiros, mas também do mundo todo. Foi o caso de Madonna, que teria realizado uma doação em segredo para ajudar as vítimas da enchente.

Segundo a coluna de Erlan Bastos, do portal Em Off, a cantora doou o valor de R$ 10 milhões. Optando por manter a doação em sigilo, a quantia desembolsada corresponde a mais de 50% do cachê que ela recebeu para se apresentar na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Além da rainha do pop, quem também se disponibilizou a ajudar os brasileiros que sofreram com as fortes chuvas dos últimos dias, foi Beyoncé. Através da fundação Beygood, a artista se uniu novamente à Central Única das Favelas, a Cufa, para divulgar meios de arrecadação. "Mais de 100.000 brasileiros foram afetados pelas devastadoras enchentes no sul do Brasil e precisam da nossa ajuda", começou o texto.

"O Brasil é querido para BeyGOOD e nosso trabalho no país começou há mais de 10 anos em parceria com a CUFA. Em dezembro do ano passado, realizamos uma pequena turnê lá, onde apoiamos 13 empreendedores através da Rota do Desfile Negro na cidade de São Paulo. Em seguida, escolhemos a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) para receber bolsas de estudo através do nosso programa Bolsistas RENAISSANCE na cidade de Salvador (BA); e visitamos a CUFA no Rio de Janeiro e vimos em primeira mão o incrível trabalho que estão fazendo para impactar positivamente a comunidade", dizia o post.

O grupo Guns N' Roses também usou seu perfil do Instagram para compartilhar sua solidariedade ao Rio Grande do Sul. "Estamos pensando em todos no Rio Grande do Sul enquanto enchentes históricas atingem o sul do Brasil. Doações podem ser enviadas para o Fundo de Emergência da Aliança Luz em parceria com @brazilfound. Todos os recursos serão destinados às pessoas afetadas", postaram.

O ator Vincent Martella, conhecido por Todo Mundo Odeia o Chris, que esteve recentemente no Brasil, compartilhou uma mensagem pedindo para os fãs também entrassem na corrente solidária ao RS. "Por favor, ajudem os afetados pelas enchentes no Brasil", pediu.