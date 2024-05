Ticiane Pinheiro revela decisão difícil em seu casamento: 'Despedida'

Ao lado de César Tralli, Ticiane Pinheiro revela decisão difícil que tomaram para resgatarem o namoro em meio à correria do dia a dia

A apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou com seus seguidores uma decisão de sua intimidade com César Tralli. A famosa então contou o que faz para resgatar o "namoro" na relação com o pai de sua filha mais nova, a pequena Manuella, de 4 anos.

Ao lado da herdeira, o casal posou e anunciou que estão de férias. A loira comentou que eles viajarão sozinhos por uma semana, apesar de ficarem com o coração apertado por deixarem as filhas em casa com os familiares e pessoas de confiança.

"Férias da mamãe e do papai. Uma vez por ano tiramos uma semaninha só para nós dois, sem as meninas. É dificil?! Sim, o coração fica acelerado na despedida, parece que vc vai e fica um pedaço faltando, a gente fica torcendo para dar tudo certo, para que elas fiquem bem e para não sentirem tanto a nossa falta. Inventamos mil programas para elas, colocamos a família toda para cuidar, enfim... quem é mãe sabe bem o que estou falando. Mas daí você pergunta... vale a pena? E eu te respondo: MUITO. É um momento a dois, momento de resgatar o namoro, de você só ter naquela semaninha olhos para seu parceiro e ele para você. Volto sempre mais apaixonada, com coração quentinho e com mais energia e amor para dar as meninas", contou o que faz para manter a relação sempre acesa.

Ainda nos últimos dias, Ticiane Pinheiro falou sobre a festa de 15 anos da sua primogênita, Rafaella Justus, fruto do casamento vivido com o empresário Roberto Justus. A jovem está prestes a ter um grande evento luxuoso para a data.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cesar Tralli (@cesartralli)

Ticiane Pinheiro mostra tradição da família

O único filho homem de Helô Pinheiro com Fernando Pinheiro, Fernando Mendes Pinheiro Junior, fez aniversário nos últimos dias e as fotos da comemoração foram compartilhadas na rede social por Ticiane Pinheiro, que exibiu a família unida e seguindo sua tradição no evento.

Como de costume, a esposa de César Tralli, sua mãe, irmãs, pai e o aniversariante foram todos vestidos com a mesma cor escolhida. Dessa vez, eles optaram pelo rosa claro e combinaram para festejarem os 44 anos do herdeiro da Garota de Ipanema. Veja as fotos aqui.