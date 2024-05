Met Gala 2024: Veja os looks dos famosos no evento fashion

O tradicional baile do Met Gala 2024 aconteceu na noite desta segunda-feira, 6, na cidade de Nova York e reuniu várias celebridades

O Met Gala 2024 aconteceu na noite desta segunda-feira, 6, no Metropolitam Museum of Art, em Nova York, Estados Unidos, com a presença de várias celebridades. Neste ano, o evento teve o tema de ‘Belas Adormecidas: Despertando a Moda' e o tema dos looks era ‘O Jardim do Tempo’.

A ideia do tema do evento fashion era celebrar a natureza e o lado poético da moda, com curadoria de Andrew Bolton. Com isso, vários famosos apostaram em looks com estampas florais e muito estilo.

Veja os looks das celebridades

Os casais também marcaram presença. Veja os looks: