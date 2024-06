Murilo Couto anuncia o seu casamento com Martina Möller

O humorista Murilo Couto, que trabalhava no SBT, está casado! Ele mostrou as fotos da união com Martina Möller

O humorista Murilo Couto está casado! Nesta quarta-feira, 26, ele contou que se casou há poucos dias com Martina Möller. Os dois celebraram a união em uma cerimônia em um resort de Ubatuba, litoral de São Paulo, com a presença de amigos e familiares.

Na cerimônia, a noiva usou um conjunto de saia e top cropped. Por sua vez, o noivo usou um conjunto branco e surgiu sem sapatos. Os dois comemoraram o novo passo na vida amorosa com uma festa e ensaio fotográfico na praia.

"Casei! Sei que pode ser estranho falar isso, mas... É bom demais! Nao vou fazer texto emocionante aqui pq já chorei demais na frente dos outros. Te amo tanto @martina_moller que até botei a roupa do Nosso Lar pra celebrar nossa união", disse ele na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Murilo Couto (@murilocouto)

Murilo Couto saiu do The Noite, do SBT

Em abril de 2024, Murilo Couto encerrou o contrato com o SBT e saiu da equipe do programa The Noite, de Danilo Gentili. Nas redes sociais, ele falou sobre sua saída.

"Hoje só quero dizer obrigado. Foram 10 anos de @sbtthenoite , mais 3 de Agora é Tarde na Band, e ontem foi ao ar o último programa comigo oficialmente no elenco. Só de escrever já choro de novo.

Obrigado @danilogentili por todos esses anos, cara. Tu é um amigo de verdade, gênio no trabalho e um parceiro inacreditável fora dele. Desde o primeiro teste pro agora é tarde até o último programa no The Noite. O que tu fez por mim não existe. Eu te amo cara. Obrigado @leolins @jublackpower @diguinhocoruja @mingaultraje @roxmo @kleineguitar @bacalhas @igorzismo @amendoimalegria pela parceria, pelas risadas infinitas nos bastidores durante esse tempo todo fazendo tanta merda na tv! Amo vocês! Que saudade que já tá dando meu Deus", afirmou.

E completou: "Obrigado @joao_mesquita e toda a equipe do melhor programa da tv brasileira. 10 anos sem cair, 10 anos renovando e inovando, 10 anos seguindo no auge. Obrigado toda equipe de palco tocando uma gravação sempre cheia de bizarrices, e gente perturbada! Saudade de vocês me mandando botar vestido de mulher ou entrar numa fantasia quente e rápido pq o convidado já tá chegando (daqui 3horas). Agradecer a equipe de externa que se fodia comigo gravando matérias nos lugares mais podres e feiras mais aleatórias do Brasil. Agradecer a equipe de roteiro genial que escreve e explica as piadas pra gente tirar onda de engraçado na tela depois e falar que foi improviso.

Agradecer a equipe que produz os convidados, que mesmo com toda dificuldade da pau em qualquer talkshow e podcast que existiu ou que venha a existir. O @sbtthenoite pode tá recebendo ator de Hollywood ou mendigo da sé, tanto faz, o programa é o melhor pela equipe que tá ali dentro. Tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história com vocês… Vai ser difícil me ver fora disso. Nem gosto de pensar muito com medo de me arrepender. Já to chorando de saudade de novo. Muito obrigado @sbt pela confiança, pela liberdade e pelo ambiente de trabalho. Sempre foi minha emissora preferida de criança até hoje, assisto até Otávio Mesquita, não to nem aí. Obrigado a todos que assistem o programa há tantos anos. Vocês são parte de momentos muito importantes na minha vida Obrigado", finalizou.