Thati Lopes e George Sauma revelam que estão noivos

A atriz Thati Lopes e o ator George Sauma anunciaram que ficaram noivos e compraram um apartamento juntos

A atriz Thati Lopes e o ator George Sauma deram um novo passo no relacionamento. Os dois revelaram que ficaram noivos e até compraram um apartamento para morarem juntos.

A novidade foi revelada por eles em posts nas redes sociais no Dia dos Namorados, celebrado na última quarta-feira, 12. Ele mostrou uma foto com a amada para marcar a data e falou sobre o novo status deles. “Namorados, não. Noivos! Te amo muito, Thati Lopes”, disse ele.

Por sua vez, ela mostrou uma foto deles no novo apartamento. "Sabe essa primeira foto? Nossa primeira foto na casinha nova! Sem nada e com tudo! Venho aqui celebrar a dedicação que você tem com nosso relacionamento e como você me faz sentir amada, maravilhosa, gostosa e importante todos os dias. Te amo!", afirmou.

Vale lembrar que os dois assumiram o namoro em agosto de 2023 após irem juntos a uma sessão de teatro no Rio de Janeiro. Poucos dias depois, ele fez aniversário e ela se declarou para ele em um post nas redes sociais.

“Não poderia deixar de celebrar você aqui também. Viva o Gê! Parabéns, meu amor! Trocamos amor sem medo. Amando em dois segundos sem vergonha e sem juízo. Que bom! Show! Muito show! Curta seu dia! Sorte! Parabéns”, disse ela na época.

Thati Lopes celebrou cenas com Tony Ramos

Na época da novela Terra e Paixão, da Globo, a atriz Thati Lopes comentou sobre como foi gravar cenas românticas com o ator Tony Ramos.

“Pirei! Não sabia de nada [que ia atuar com Tony]. Descobri lendo os capítulos. Sou noveleira e fã do Tony. Imagina isso! Sempre fico nervosa”, confessou a artista ao site Gshow sobre atuar ao lado de Tony.

A estrela, que antes da novela das 21h trabalhou em esquetes para o Porta dos Fundos, ainda comentou sobre as cenas de sexo com o astro da Rede Globo: “Ele é um amor. No início ele já foi um fofo. Aberto demais às ideias que eu trouxe. Estava muito tensa que o beijaria e ficaria de roupa íntima. Combinamos cada movimento. Quando acabava a cena ele corria pra pegar minha saia, que estava no chão, pra me vestir logo”.