Thati Lopes comenta cenas com Tony Ramos em “Terra e Paixão”: “Tensa”

A atriz Thati Lopes revelou os bastidores das gravações de “Terra e Paixão” nas cenas com Tony Ramos

Nesta semana na novela “Terra e Paixão”, os espectadores se surpreenderam com o casal formado por Berenice, interpretada por Thati Lopes, e Antônio LaSelva, vivido por Tony Ramos. Em entrevista, a atriz comentou sobre como tem sido gravar essas cenas românticas com o ator veterano de novelas.

“Pirei! Não sabia de nada [que ia atuar com Tony]. Descobri lendo os capítulos. Sou noveleira e fã do Tony. Imagina isso! Sempre fico nervosa”, confessou a artista ao site Gshow sobre atuar ao lado de Tony.

A estrela, que antes da novela das 21h trabalhou em esquetes para o Porta dos Fundos, ainda comentou sobre as cenas de sexo com o astro da Rede Globo: “Ele é um amor. No início ele já foi um fofo. Aberto demais às ideias que eu trouxe. Estava muito tensa que o beijaria e ficaria de roupa íntima. Combinamos cada movimento. Quando acabava a cena ele corria pra pegar minha saia, que estava no chão, pra me vestir logo”.

Sobre a trama escrita por Walcyr Carrasco, Thati já confirmou que o relacionamento de Berenice e Antônio passará por problemas, principalmente porque a personagem Irene, vivida por Gloria Pires, descobrirá o affair do marido.

“Posso falar que vem muito barraco por aí. Do jeito que só o Walcyr Carrasco faz! Duas mulheres que não levam desaforo pra casa. Vai ter muita treta ainda”, garantiu a intérprete de Berenice.

Em seu Instagram, Thati ainda homenageou o ator que já tem quase 60 anos de carreira e agradeceu pela parceira nas cenas da novela das 21h. “Aquele check [emoji] de estar trabalhando com o Tony! Generoso demais! A Thatiane noveleira tá bem feliz”, escreveu a artista na legenda de uma série de cenas de Berenice e La Selva.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thati Lopes (@thatilopes)

Vem aí!

Os próximos capítulos de “Terra e Paixão” prometem muita emoção. O personagem Caio, interpretado por Cauã Reymond, irá descobrir quem clonou o celular do seu falecido irmão Daniel, que era vivido por Jhonny Massaro.

De acordo com o site NaTelinha, irá descobrir que quem está por trás da clonagem é seu próprio pai, Antônio La Selva.