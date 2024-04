Jaquelline Grohalski reage a surto da mãe em A Grande Conquista: 'Não tem paciência'

No reality show A Grande Conquista, Dona Geni brigou com Raphael Hoffman após ser cobrada pela comida. Em entrevista à CARAS Brasil, Jaquelline Grohalski desabafa sobre surto

Pouco tempo depois de faturar o prêmio de R$ 1,5 milhão ao ser consagrada campeã da décima quinta temporada de A Fazenda, Jaquelline Grohalski (29) está tendo que lidar com reality show novamente. Dona Geni, mãe da influenciadora digital, é uma das participantes de A Grande Conquista. No confinamento da Record, nesta segunda-feira, 29, a matriarca surtou após atitude de Raphael Hoffman.

Enquanto prepara a refeição do dia na casa laranja, a competidora foi questionada sobre o cardápio. Irritada, ela teve um surto e xingou o concorrente, o que repercutiu fora do programa. "Quer um chocolatinho, meu amorzinho? Um pãozinho? Você não tá em hotel cinco estrelas, não, meu querido! Você não acordou ainda que você está em um reality? Você está na Conquista, meu amor!", disparou.

Em entrevista à CARAS Brasil, Jaquelline, reconhece que a mãe já está no limite com a convivência e pressão do jogo. A também ex-BBB revela que normalmente a matriarca é uma pessoa de paciência limitada.

"Minha sempre é muito verdadeira, mas também não tem muita paciência aí ela reclama às vezes e coloca pra fora ou até mesmo chora. Ela é bem sentimental com as coisas. Acho que foi mais um desabafo do sentido de as pessoas acharem que ela não sabe o que ela tá fazendo, e ficam falando as coisas querendo irritar ela. Aí ela acabou falando que as coisas ainda estão tendo porque ela sabe economizar pros outros dias. Pra não acabar logo", avalia.

Nesta semana, Geni ficou responsável por preparar as refeições da casa laranja, a mais populosa da Vila e de menor espaço. Grohalski acredita que a comida da residência ainda não acabou graças ao controle da mãe.

"Minha mãe tem experiência com cozinha. Ela começou bem jovem numa fazenda como cozinheira pros peões, e já teve restaurante. Essa parte ela intende bastante", afirma ela, que atribui o fato da comida limitada como principal causa para o estresse da matriarca.

"Todo mundo acaba perdendo a paciência tem hora, faz parte do jogo, ainda mais que o reality tá bem puxado nessa primeira fase, acho que essa parte da comida tá deixando-a mais estressada porque ela fica responsável e depois pode sofrer ataques até mesmo reclamações por estar ajudando, não é fácil cozinha e dividir comida pra tudo isso de gente", explica.

Jaquelline não esconde apoio por Dona Geni e diz sofrer com a ausência da conquisteira. "Estou com muitas saudades dela, é super mãezona prestativa. Tô sentido muito a falta dela e olha que tempo poucos dias de programa", conclui.