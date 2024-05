Nicola Coughlan, de 'Bridgerton', elege vestido poderoso para baile funk no Rio

Durante passagem pelo Rio de Janeiro para a promoção da série 'Bridgerton', Nicola Coughlan elege vestido poderoso para curtir baile funk com fãs

A atriz irlandesa Nicola Coughlin está no Brasil para promover a terceira temporada de sua série, Bridgerton, da Netflix. Nesta segunda-feira, 20, a artista, que vive Penelope Featherington na trama, esteve no Teatro Municipal, no Rio de Janeiro, para baile funk organizado pela plataforma de streaming.

No tapete vermelho do evento, Nicola apareceu com um vestido super poderoso e deixou os fãs encantados com a escolha. A atriz apostou em um longo vermelho, com capuz e ombros caídos. O detalhe principal, no entanto, ficou para a manga do modelito, que foi decorada com adornos dourados, que deram um toque especial ao look.

O ator Luke Newton, seu par romântico na série, também está no Brasil e compareceu ao evento ao lado de Nicola. Para a ocasião, ele escolheu um look básico, com calça e camiseta preta, combinada com um casaco longo cinza claro.

Confira as fotos:

Atores da série Bridgerton surgem em fotos no Rio de Janeiro

A atriz Nicola Coughlan e o ator Luke Newton estão no Brasil! Os artistas surgiram em fotos compartilhadas pela Netflix enquanto curtiam passeios na orla do Rio de Janeiro durante sua visita ao país para promover a terceira temporada de Bridgerton.

Os dois apareceram caminhando na praia e em um restaurante da região durante o domingo de folga. Eles protagonizam a nova temporada da produção, que é um sucesso no streaming, no qual interpretaram Penelope Featherington e Colin Bridgerton.

Em um vídeo, os artistas celebraram a viagem. “Olá, Brasil! Oi, fãs de Polin! Estamos aqui para visitá-los. Estamos muito animados para ver vocês. Estamos amando seu país maravilhoso. Não vemos a hora de ver vocês”, afirmaram.