Courteney Cox diz que Matthew Perry ainda a visita: "Está por perto"

Estrela de 'Friends', Courteney Cox diz que Matthew Perry ainda a visita no plano espiritual e relata experiência com o amigo falecido; saiba mais!

A atriz Courteney Cox surpreendeu seus fãs com uma declaração que deu sobre seu colega de Friends, o ator Matthew Perry, que faleceu em 2023. Em entrevista ao programa CBS Sunday Morning, a artista revelou que recebe visitas do amigo com frequência.

Na conversa, a eterna Monica Geller se declarou para seu marido na ficção. "Acho que ele é provavelmente um dos seres humanos mais engraçados do mundo. Você sabe, ele é tão engraçado. Ele tem um coração genuinamente enorme, obviamente lutou muito [contra o vício]", disse Courteney.

Em seguida, a atriz ainda falou sobre a sua espiritualidade e diz ainda se sentir muito conectada com Perry e seus pais, Richard Lewis Cox e Courteney Copeland, que também já faleceram. "Eu converso com minha mãe, meu pai, Matthew. Sinto que há muitas pessoas que, creio, nos guiam. Eu sinto que Matthew está por perto, com certeza. Estou muito grata por ter trabalhado tão próxima dele por tantos anos. Ele me visita muito, para quem acredita nisso", revelou a famosa.

Matthew Perry foi encontrado sem vida na jacuzzi de sua casa em Los Angeles em outubro de 2023. Em seu relatório toxicológico, foi revelado que a morte aconteceu devido aos "efeitos agudos de cetamina", um anestésico geral utilizado em procedimentos cirúrgicos, utilizado, em doses mínimas, no tratamento da depressão e usado por algumas pessoas como uma droga recreativa.

Courteney Cox se despediu de Matthew Perry com homenagem emocionante

Em novembro de 2023, semanas após a morte de Matthew Perry, a atriz Courteney Cox fez uma homenagem especial para o amigo nas redes sociais. Em seu perfil oficial do Instagram, a estrela de Friends compartilhou alguns momentos ao lado do ator, que viveu seu par romântico na série de televisão.

Na legenda, ela se declarou para o amigo de longa data. "Sou tão grata por cada momento que tive contigo Matty e sinto a tua falta todos os dias. Quando se trabalha com alguém tão próximo como eu trabalhei com o Matthew, há milhares de momentos que gostaria de poder partilhar. Por enquanto, aqui está um dos meus favoritos", escreveu Courteney.

Ao finalizar, ela explicou a cena escolhida com Matt para seus seguidores. "Para dar uma contextualizada na história, Chandler e Monica deviam ter um caso de uma noite em Londres. Mas devido à reação do público, tornou-se o início da sua história de amor. Nesta cena, antes de começarmos a rodar, ele sussurrou uma frase engraçada para eu dizer. Ele costumava fazer coisas assim. Ele era engraçado e gentil", disse.