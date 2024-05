Ana Paula Siebert exibe convite tecnológico da festa da filha, Vicky Justus

Após a festa luxuosa de Vicky Justus, Ana Paula Siebert mostrou detalhes do convite cheio de tecnologia confeccionado para o evento: "Foi demais"

Após a linda festa de aniversário de Vicky Justus, de 4 anos, Ana Paula Siebert usou as redes sociais para compartilhar mais detalhes do evento. Nesta segunda-feira, 20, a modelo e a filha mostraram o convite tecnológico da festa, que tem até QR code e "spray mágico"!.

Com o tema da Pequena Sereia, personagem da Disney, a caixa tinha decoração de concha e escondia uma mensagem secreta, revelada apenas com o uso do spray perfumado que vinha junto. Além disso, os convidados receberam um mapa do tesouro com o endereço da festa. "Foi demais, as crianças enlouqueceram!", disse ela nos Stories do Instagram.

"Sempre acho que a última [festa] foi a minha favorita, mas depois olho as outras e fico na dúvida. Foi uma festa que tava linda, gostosa, com dia de céu azul. Demos muita sorte (...) A Vicky estava enlouquecida. Todo ano ela sai da festa tão feliz que sai querendo que a próxima seja do mesmo tema", confessou Ana Paula.

A festa de aniversário de Vicky foi realizada na fazenda da modelo e Roberto Justus, localizada em Porto Feliz, interior de São Paulo.

Fabiana Justus surpreendeu a família ao aparecer na festa de Vicky Justus

A influenciadora digital Fabiana Justus teve uma atitude inesperada no último sábado, 18. Ela está em isolamento desde que descobriu o câncer em janeiro deste ano. Ela passou por longos meses de tratamento até realizar o transplante de medula óssea. Agora, ela segue em recuperação para reconstruir sua imunidade. Por isso, ela está isolada e sem encontrar a família e os amigos. Porém, ela abriu uma exceção.

Sem avisar ninguém, Fabiana e seu marido, Bruno D’Ancona, decidiram ir à festa de aniversário de Vicky, que é a irmã caçula dela. O evento aconteceu na fazenda da família no interior de São Paulo e teve o tema de A Pequena Sereia.

Fabiana chegou com máscara de proteção no rosto e cumprimentou apenas seus pais, Roberto Justus e Sacha, sua madrasta, Ana Paula Siebert, os irmãos, sobrinhos e suas filhas gêmeas, Sienna e Chiara. O momento emocionante foi registrado pelos fotógrafos do evento.

Nas redes sociais, ela contou sobre a decisão de ir ao evento. "E essa foi a surpresa! Viemos para a festa da Vicky! Ninguém sabia de nada (nem eu hahaha). A gente decidiu vir rapidinho, ficar ao ar livre, longe de todos, mas pelo menos ver a família e estar presente. Minha mãe ficou num mix de muito feliz de me ver com preocupação de eu não chegar muito perto de ninguém, mosquitos, etc”, contou.