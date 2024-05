De férias, Tadeu Schmidt mostra visitante inesperado que surgiu em sua casa

Tadeu Schmidt está curtindo as férias em casa ao lado da família; Nesta segunda-feira, 20, ele mostrou como lida com as visitas surpresas que recebe

De férias do trabalho, Tadeu Schmidt está aproveitando ao máximo o tempo ao lado da família! Nesta segunda-feira, 20, o apresentador mostrou como lida com a visita constante dos macaquinhos que ficam na área externa de sua residência. Ele também surgiu com um visual diferente, com a barba crescida.

"Hoje é um daqueles dias em que a família Schmidt se fecha dentro de casa porque a varanda é dos macacos", disse ele. "Que privilégio ter essa vista", completou na legenda da publicação.

Nas imagens feitas pelo artista, um macaco aparece andando pelos galhos das árvores, o que deixou os fãs encantados. "Que lindeza! Privilégio incrível", escreveu uma seguidora nos comentários. "Lindo curtir esses lindos macaquinhos... amei vê - los!", comentou outra.

O apresentador anunciou que estava de férias após uma rotina intensa no comando do BBB 24. Tadeu vai descansar um pouco antes de retornar à TV Globo para integrar o time de comentaristas das Olimpíadas 2024, em Paris.

Tadeu Schmidt comemora aniversário de 90 anos da mãe

Tadeu Schmidt usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. No último dia 10, sua mãe, dona Janira, completou 90 anos de vida, e o apresentador do Big Brother Brasil fez questão de parabenizá-la.

Em seu perfil no Instagram, o jornalista postou duas fotos para celebrar o aniversário da mãe. Na primeira imagem os dois aparecem juntos. Já no segundo clique a aniversariante está acompanhada dos três filhos: Tadeu, Luiz Felipe Schmidt e Oscar Schmidt.

"Viva a Dona Janiiiiiiiraaaaaaaa!!! Hoje, 10 de maio, minha mãe faz 90 ANOS!!!! Que espetáculo!!!! Essa é uma marca que poucos atingem… Parabéeeeeeeeeeens, mãe!!!! Vamos celebrar do jeito que a senhora merece!!! Seja feliz, Dona Janira!!!!", disse o apresentador na legenda da publicação.