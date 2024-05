Tadeu Schmidt comemora aniversário de 90 anos da mãe: "Seja feliz"

Nas redes sociais, o apresentador Tadeu Schmidt postou uma foto com a mãe, dona Jandira, e prestou uma bela homenagem de aniversário

Tadeu Schmidt usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta sexta-feira, 10, sua mãe, dona Janira, completou 90 anos de vida, e o apresentador do Big Brother Brasil fez questão de parabenizá-la.

Em seu perfil no Instagram, o jornalista postou duas fotos para celebrar o aniversário da mãe. Na primeira imagem os dois aparecem juntos. Já no segundo clique a aniversariante está acompanhada dos três filhos: Tadeu, Luiz Felipe Schmidt e Oscar Schmidt.

"Viva a Dona Janiiiiiiiraaaaaaaa!!! Hoje, 10 de maio, minha mãe faz 90 ANOS!!!! Que espetáculo!!!! Essa é uma marca que poucos atingem… Parabéeeeeeeeeeens, mãe!!!! Vamos celebrar do jeito que a senhora merece!!! Seja feliz, Dona Janira!!!!", disse o apresentador na legenda da publicação.

Confira:

Pedro Bial e Tadeu Schmidt falam da experiência de apresentar o BBB

Tadeu Schmidt foi o primeiro convidado da oitava temporada do Conversa com Bial. Após 100 dias no comando do Big Brother Brasil, o apresentador foi recebido nos estúdios da Globo, em São Paulo, por Pedro Bial, que comandou o reality show por 16 edições, para um papo divertido sobre sua vida profissional e pessoal.

Logo no começo da atração, Tadeu ficou emocionado e chorou ao receber um discurso do Bial e ver uma plateia com 36 ex-BBBs das mais variadas edições. Ele explicou a relação criada com os participantes durante o programa: "É uma relação meio estranha que a gente desenvolve, meio filho, meio irmão", disse Bial.

Tadeu complementou: "Eu diria uma [relação] de filho. A gente fica torcendo muito pelo sucesso de todos, sofrendo com o erro de todos, vibrando com o acerto de todos. Depois que termina, a gente fica acompanhando nas redes sociais e, cada vez que vemos alguém fazendo uma coisa legal, não sabe a felicidade que sinto", falou ele. Saiba mais!