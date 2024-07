Eliana celebra ida para a Globo: ‘Precisei de muita coragem’

Em entrevista no Fantástico, Eliana abre o jogo sobre sua mudança de emissora de TV ao sair do SBT e ir para a Globo: ‘Não é que não estava fluindo, estava muito bem’

A apresentadora Eliana oficializou sua ida para a Globo com sua primeira aparição na emissora carioca após a assinatura do contrato na última semana. Neste domingo, 30, ela surgiu em uma entrevista no Fantástico e falou sobre sua transição de emissoras. Na semana passada, ela se despediu do SBT depois de 15 anos de trabalho e logo assinou com a Globo.

"Cada vivência, tudo o que eu experimentei, tanto falando com o público infantil, depois passando pelo público família, e chegando por aqui… A transição de emissora, da minha parte, eu precisei de muita coragem para fazer. Não é que as coisas não estavam fluindo, estavam muito bem, eu precisava desse movimento. Quando eu fiz 50 anos, eu saquei que alguma coisa estava diferente. Alguma chavinha virou. É um ano muito diferente na minha vida”, disse ela.

Eliana ainda contou quais vão ser os seus primeiros projetos no Grupo Globo. Ela é a nova apresentadora do programa Saia Justa, que voltará ao ar no GNT com um novo time de estrelas: Eliana, Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil. Além disso, ela vai comandar o programa The Masked Singer Brasil e também o Vem Que Tem, que é anual. "Vou fazer dois projetos completamente diferentes. Primeiro é o Saia Justa, que tem 20 anos e fala tanto com a mulher, e depois a diversão e a alegria do programa familiar, o The Masked Singer. Tem o carinho dos meus filhos que amam esse formato, pegar esse bastão vindo de uma cantora tão querida que é a Ivete e muito legal, é astral. Muitos imaginavam será que ela vai demorar para voltar para a TV aberta? Não! É logo mais, estou muito feliz", afirmou.

"É curioso porque vou estrear na rede Globo em agosto, e agosto é um mês de eternas na minha vida profissional. Agosto foi quando eu fui mãe pela primeira vez do Arthur. É um mês de muitos acontecimentos na minha vida", afirmou ela.

Então, a apresentadora garantiu que vai manter a sua essência que o público já conhece. "Sou eu mesma, é a minha risada feia mesma, a minha risada é horrorosa, mas sou eu. Eu fico muito à vontade em todos os papéis, mesmo no Saia Justa que é diferente de tudo o que já fiz", declarou ela, que completou: "Eu venho de muitos anos na televisão. Com 16 anos, eu falei com as crianças, e eu fiz a transição para um ambiente em que só existia homens, programas de auditório aos domingos. Trago a confiança do público, a credibilidade é uma construção. Você não consegue ter essa credibilidade com o público de uma hora para outra. Em todas as transições, saindo de uma TV e indo para outra, é muito especial".

Além disso, ela comentou sobre estar com 51 anos e o melhor e pior de envelhecer. "Primeiro estar viva, é a coisa mais importante. Quando eu falo de envelhecer, eu falo de viver. Par mim envelhecer é estar viva, é poder ver meus filhos crescendo. Eu vivenciei a passagem do meu pai muito recentemente. Ele veio morar comigo. Para mim, envelhecer é coisa boa. Esse é o bônus em estar viva. O ônus é o colágeno, a menopausa que já está batendo na porta. A gente tem que falar mais desses assuntos", declarou.

Por fim, Eliana falou sobre os ensinamentos que quer passar para os filhos, Arthur e Manuela. "Eu acho que é aquilo que a gente não compra por dinheiro nenhum, respeito, empatia, amor, honestidade. Eu vivenciei muitas coisas e é muito bom porque me deixou com os pés no chão. Cheguei [aqui] também em função da minha fé, eu sou devota de nossa senhora", contou ela, que relembrou a gestação de risco para o nascimento da segunda filha. "[Me ensinou] Principalmente que a gente não tem controle de nada. Pela primeira vez, em muitos anos, eu precisei parar tudo. Foram cinco meses hospitalizada e sem saber onde a gente iria chegar. Eu fiz cerclagem para segurar a neném, e depois eu tive descolamento de placenta. Foram dois episódios difíceis, mas de muito aprendizado. Eu agradeço cada sol que entra pela janela e a família que eu consegui construir", declarou.