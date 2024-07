Sheron Menezzes encanta seguidores com foto em barco: 'Virei sereia'

Ostentando a silhueta definida, Sheron Menezzes posou de forma conceitual, em um barco no meio do mar, e fez chover elogios dos fãs

Sheron Menezzes encantou seguidores com um clique conceitual de biquíni nesta terça-feira, 2. A atriz passeava em um barco luxuoso quando fez a foto que tirou suspiros dos fãs dela, ostentando o corpo definido. A estrela está curtindo alguns dias de descanso, mas fez mistério sobre o destino escolhido. Ela abrindo mais cedo uma caixinha de perguntas no Instagram para que os seguidores dessem palpites, mas deixou a curiosidade no ar.

"Fui nadar com o boto e virei sereia", escreveu a artista na legenda. Para curtir o "pôr do sol" em alto-mar, Sheron apostou em um biquíni em tons de laranja e exibiu a beleza natural dos cabelos. Além disso, ela também usou pulseiras como assessórios. Ela posou para o clique na ponta dos pés, segurando-se na estrutura do barco para se equilibrar.

Nos comentários, os admiradores não economizaram nos elogios: "Que sereia mais linda", escreveu uma usuária do Instagram. "Tenho certeza que essa sereia encantou o boto!", brincou o outro. "Minha querida, você está absolutamente linda, encantadora, maravilhosa. Merece todos os meus mais sinceros elogios com o devido respeito a você", declarou um fã.

Sheron Menezzes (Foto: Reprodução/Instagram)

Sheron passou por "saia justa" com o filho

Sheron é mãe de Benjamin, de 6 anos, e se meteu em uma situação inusitada com o pequeno recentemente. Em abril, a artista viralizou ao contar aos seguidores que o filho encontrou um brinquedo erótico pela casa, que estava em obra na ocasião. Segundo ela, o menino se deparou com o objeto enquanto ela tentava arrumar a bagunça deixada no imóvel:

"Não sei de onde saiu isso. Estava lá na minha casa. Que tipo de pessoa anda frequentando a minha casa", disse ela na ocasião. Além disso, a mãe de Benjamin disse que tentou agir de forma natural, dizendo ao filho que aquilo se tratava apenas de um brinquedo.