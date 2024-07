Fernanda Motta posta cliques inéditos com a filha em viagem: "Melhor companhia"

A modelo e apresentadora Fernanda Motta viajou para Paris e postou uma sequência de cliques com a filha em frente a Torre Eiffel

Fernanda Motta encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 4, ao compartilhar uma sequência de cliques inéditos com a filha, Chloe, que está com 10 anos.

A modelo e apresentadora está passeando com a herdeira por Paris, na França, e contou que a filha fez questão de tirar algumas fotos em frente a Torre Eiffel. Nos registros, mãe e filha aparecem aparece fazendo várias poses e mostrando o ponto turístico de vários ângulos.

"Bonjour. Se estamos juntas em Paris, é certo que passaremos por aqui (ela pede toda vez rsrs)… ainda mais assim tão linda! Te amo filha, você é a melhor companhia do planeta", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Lindas", disse uma seguidora. "Sua filha é muito fofa e carismática", escreveu outra. "Amo ver postagens de vocês juntas. Que o Senhor Jesus abençoe. São inesquecíveis momentos assim", falou uma fã.

Confira:

Fernanda Motta reflete sobre carreira

Cada vez mais consolidando seu trabalho como apresentadora, Fernanda Motta garante que não tem deixado a moda para dar novos passos em sua carreira profissional. Em entrevista à CARAS, ela refletiu sobre os planos futuros.

"Meu foco principal é a moda e apresentar. Eu sou apresentadora", disse ela, que nos anos 2000 foi uma das modelos brasileiras mais badaladas do mundo da moda: "A moda sempre vai estar na minha vida, ela é a minha história. Eu comecei com moda, eu uso moda para viver, faz parte do meu DNA".

Nos últimos anos, Fernanda esteve à frente de diversos projetos na televisão, os quais ela pode viver as mais diversas experiências, como participar de novelas da TV Globo e auxiliar Fausto Silva em seu programa. No entanto, ela garante que a moda nunca estará em segundo plano. Saiba mais!