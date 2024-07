Noivos, Ana Hickmann e Edu Guedes curtem viagem de férias no Caribe

Ana Hickmann e Edu Guedes estão curtindo a primeira viagem internacional com os filhos, Alezinho e Maria, para Curaçao; veja fotos

Ana Hickmann abriu um álbum de fotos de suas férias em Curaçao, no Caribe com o noivo Edu Guedes nesta quarta-feira, 03. O casal, que anunciou o noivado na semana passada, está curtindo os dias de romance e tranquilidade juntinhos.

"Bonbini a Curaçao!!!! Chegamos a Curaçao!!! Como eu amo essa ilha. É a primeira vez do @eduguedesoficial aqui. Estamos muito felizes em poder proporcionar isso para nossos filhos. FÉRIAS!!!!!", escreveu a apresentadora na legenda.

O casal está viajando acompanhado de Alezinho, de 10 anos, filho da apresentadora, Maria, de 15, filha do chef de cozinha, e amigas da adolescente. De acordo com Ana, eles ainda têm mais um destino na programação. "A gente chegou em um lugar incrível e maravilhoso. Quero mostrar pra vocês tudo dessa viagem que tá sendo muito especial não só para mim, mas também pro Alezinho, pra Maria e pro Edu. Vamos ficar em dois lugares diferentes aqui em Curaçao", contou nas redes sociais.

Os fãs do casal encheram os comentários de elogios e bons desejos aos famosos: “Que lindos! Aproveitem muito em família, vocês merecem curtir pelo tanto que trabalham!”, escreveu uma, “Eu fico tão feliz em te ver feliz! Aproveite cada segundo dessas férias”, disse outra, “Lindos! Que seja uma viagem leve e abençoada como vocês merecem!”, desejou uma terceira.

A família está hospedada no Lions Dive Beach Resort, que tem diferentes opções de acomodação. Os apartamentos de cobertura são a opção mais luxuosa, com diárias de cerca de US$ 920, pouco mais de R$ 5 mil, na conversão atual.

Edu Guedes revela detalhes de noivado com Ana Hickmann

Nesta quinta-feira, 27, os dois surpreenderam os fãs ao anunciarem o noivado. Em entrevista à CARAS Brasil, Edu Guedes abre sua intimidade com Ana Hickmann e revela detalhes sobre o pedido e essa nova fase do casal: "Quis fazer algo diferente".

Guedes organizou um jantar romântico com Hickmann em Lisboa e fez o pedido para a amada. Inclusive, eles já estão usando alianças de ouro. Durante conversa com a CARAS Brasil, o apresentador esclarece que partiu dele a iniciativa para realizar o pedido de noivado:"Quis fazer algo diferente. Foi um pedido diferente que começou no almoço e terminou no jantar".