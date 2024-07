Isabella Fiorentino mostra momento raro com os filhos em viagem

De férias nos EUA, Isabella Fiorentino mostra registros raros com os filhos durante passeio com direito a pescaria; veja registros do momento

A modelo Isabella Fiorentino está passando as férias de julho com os seus trigêmeos nos EUA. Discreta com sua vida pessoal, a ex-apresentadora do Esquadrão da Moda chamou a atenção nesta quinta-feira, 04, ao postar registros raros passeando com dois de seus três herdeiros no local.

Usando um look de banho confortável e cheio de estilo, a famosa surgiu deslumbrante curtindo a cidade de Fisher Island, na Flórida. Além de visitar o mercado para almoçar, Isabella Fiorentino ainda pescou com os filhos no lugar.

"Hoje foi dia de grudar nos filhotes, almoçar no mercado e curtir uma pescaria no fim de tarde!", compartilhou o que fizeram no dia de folga. Nos comentários, os internautas admiraram os registros raros da intimidade dela. "Linda demais", elogiaram. "Que fotos encantadoras", disseram outros.

Ainda nas últimas semanas, Isabella Fiorentino celebrou a chegada de seus 47 anos com uma grande festa em sua mansão em São Paulo. Na residência, ela recebeu vários amigos, familiares e famosos para um banquete chiquérrimo.

Tempos atrás, em uma conversa exclusiva com a CARAS Digital, a modelo falou sobre não mostrar seu filhos e explicou melhor o motivo: "Acho que pra preservar mesmo, já vi tantos filhos de famosos serem parados em shopping, acho que não é algo saudável, eles não têm nada a ganhar com essa exposição, muito pelo contrário, hoje em dia a gente não sabe quem são esses 4 milhões de seguidores que tenho no Instagram".

Isabella Fiorentino emociona ao falar do filho que tem paralisia cerebral

Em um post nas redes sociais, Isabella Fiorentino comentou sobre o Dia Mundial da Conscientização da Paralisia Cerebral e sua própria experiência familiar. "Dia Mundial de Conscientização da Paralisia Cerebral. Lorenzo, meu filho, é uma criança PC. E sim, existem muitas limitações, principalmente a motora! Mas o fato de olhar pra ele é grandioso: é uma oportunidade de ver suas gigantes conquistas diárias, como andar com o andador sozinho (e ele já faz curvas sem ajuda!), comer com talheres, assistir (e focar) num filme, conversar comigo sobre o que ele fez no dia (a coisa mais fofa do mundo é quando ele se entrega quando fez algo feio, tipo: ”mãe eu fui muito bem na escola, só fiz um carinho no amigo” quando, na verdade, deu um tapa…). Mas percebo que ainda existem tantas pessoas focando na falta e não nos pequenos milagres do dia a dia…", disse ela em um longo texto. Leia mais aqui.