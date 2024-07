Patrícia Abravanel dá resposta certeira após indireta de Lívia Andrade: ‘Herdar’

Patrícia Abravanel surpreende com recado sincero sobre sua herança após receber suposta provocação de Lívia Andrade em foto com Eliana

Na noite do último domingo, 7, Patrícia Abravanel chamou a atenção ao dar uma resposta certeira sobre ser herdeira, após uma possível provocação de Lívia Andrade. Em suas redes sociais, a apresentadora afirmou que carrega com orgulho o legado de seu pai, depois da loira mencionar herança ao parabenizar Eliana por sua entrada na Globo.

Para quem não acompanhou, a polêmica teve início depois que Lívia Andrade publicou uma foto ao lado de Eliana nos bastidores do 'Domingão', na Globo. Na legenda, ela aproveitou para alfinetar as filhas de Silvio Santos: “Todo sucesso e felicidade pra ela que nasceu guerreira e não herdeira! O segredo do sucesso é a batalha diária”, disparou.

“Superar as dificuldades com sorriso no rosto porque não nos resta outra opção! Brilha”, Lívia completou. Logo, o comentário sobre herança foi interpretado como uma indireta. Em resposta, Patrícia, que comanda o antigo programa de seu pai, publicou uma foto nos bastidores em suas redes sociais e afirmou que carrega o legado da família com orgulho.

“Passando pra agradecer o carinho e audiência de vocês!!! No que depender de mim estarei todos os domingos honrando com muito amor o programa do meu pai. Herdar esse legado é uma responsabilidade gigante e receber esse carinho em forma de audiência me faz ainda mais forte para cumprir essa missão”, Patrícia escreveu.

“Deus abençoe a sua semana com muita alegria!!!” Patrícia, que é uma das herdeiras mais famosas de Silvio Santos, completou sua mensagem sobre a herança com muito orgulho. Nos comentários, ela recebeu o apoio de seus seguidores, que compreenderam sua resposta como uma indireta após a publicação de Lívia.

Eliana decepciona filhas de Silvio Santos fora do SBT:

De acordo com a coluna de Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, as herdeiras de Silvio Santos estão decepcionadas com Eliana. Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata Abravanel, herdeiras do canal, que comandam parte da programação, não curtiram a forma como a apresentadora se despediu e já ingressou no novo emprego.

Inclusive, a apresentadora Eliana fez sua primeira aparição ao vivo na Globo desde que assinou o contrato para ser estrela da emissora. Neste domingo, 7, ela esteve no posto de jurada na grande final da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Lá, a loira surgiu belíssima e magérrima depois de deixar os domingos do SBT.