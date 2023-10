Isabella Fiorentino emociona ao falar do filho que tem paralisia cerebral: ‘Ele é grandioso’

Mãe de trigêmeos, Isabella Fiorentino surpreende ao contar detalhes sobre o desenvolvimento do filho que tem limitações motoras

A apresentadora Isabella Fiorentino demonstrou o seu apoio ao Dia Mundial da Conscientização da Paralisia Cerebral ao revelar um detalhe sobre a sua família. Ela é mãe dos trigêmeos Lorenzo, Bernardo e Nicholas, de 12 anos, e contou que um deles - Lorenzo - teve paralisia cerebral e vive com limitações motoras.

Então, ela emocionou seus seguidores ao destacar o desenvolvimento do filho com o apoio da família e dos irmãos e também sobre a personalidade do herdeiro.

Em um post nas redes sociais, Fiorentino comentou sobre a data e sua própria experiência familiar. "Dia Mundial de Conscientização da Paralisia Cerebral. Lorenzo, meu filho, é uma criança PC. E sim, existem muitas limitações, principalmente a motora! Mas o fato de olhar pra ele é grandioso: é uma oportunidade de ver suas gigantes conquistas diárias, como andar com o andador sozinho (e ele já faz curvas sem ajuda!), comer com talheres, assistir (e focar) num filme, conversar comigo sobre o que ele fez no dia (a coisa mais fofa do mundo é qdo ele se entrega quando fez algo feio, tipo: ”mãe eu fui muito bem na escola, só fiz um carinho no amigo” quando, na verdade, deu um tapa…). Mas percebo que ainda existem tantas pessoas focando na falta e não nos pequenos milagres do dia a dia…", disse ela.

E completou: "Eu sou a pessoa mais feliz do mundo com minha família do jeitinho que ela é! Agradeço a Deus assim: “Paizinho, tá tudo tão perfeito, não muda nada! Só opere seus milhares como tem feito diariamente“. Aliás sem Deus,sem a igreja,sem a comunhão, eu não teria tanta paz de espírito como tenho hoje! E ver a dedicação dos meus outros dois filhos, Bernardo e Nicholas (que já conseguem ajudar o Lo a andar sem andador) é a prova de que eles estão no caminho pra serem pessoas especiais, empáticas e diferenciadas num mundo que nem sempre compreende, mas pode ser melhor um pouco mais a cada dia. Be e Ni,um dia vocês vão ter consciência de que sem a ajuda e amor de vocês, o Lorenzo não chegaria tão longe como está chegando! Vocês são o grande incentivo e exemplo que ele tanto precisa!".

"A música do Amir Sater, Tocando em Frente,é uma das preferidas do Lorenzo! Aliás ele é super eclético, gosta de forró ,passando por rock, pagode e até ópera! E um agradecimento muito especial aos terapeutas,professores,tutores,médicos e funcionários, amigos e família que se dedicam diariamente ao desenvolvimento do Lo!", finalizou.

