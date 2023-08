Isabella Fiorentino revela motivo para não mostrar os rostos dos filhos trigêmeos

Mãe de três meninos, Isabella Fiorentino comemora o aniversário dos filhos com festa em casa e revela o motivo para não mostrar os rostos deles

A modelo e apresentadora Isabella Fiorentino está em festa nesta terça-feira, 1º, ao celebrar o aniversário de 12 anos dos filhos trigêmeos, Bernardo, Lorenzo e Nicholas, frutos do casamento com Stefano Hawilla. Nos stories do Instagram, a mamãe coruja contou que não quis fazer um post com fotos dos filhos porque não gosta de mostrar os rostos deles.

Então, ela explicou o motivo para não exibir a identidade das crianças nas redes sociais e defendeu o direito deles à privacidade . “Hoje é 1º de agosto, aniversário dos meus trigêmeos, dos meus milagres, meus filhos lindos e especiais. Eles estão fazendo 12 anos hoje. Eu queria fazer um post no Instagram e colocar fotos deles, mas eu nunca mostro o rosto deles. Eu gosto de preservar a intimidade deles. Mas de novo mostrar as mesmas fotos deles bebêzinhos, no colo, não vou postar! Então vou mostrar uns stories com um pouco sobre a comemoração”, disse ela.

A festa de aniversário intimista aconteceu na casa da mãe de Isabella e contou com docinhos e lanches feitos pela irmã dela, Carol Fiorentino. “Docinhos que a minha irmã fez porque eu cheguei de viagem ontem. Sanduíche de carne louca que a Carol fez”, disse ela ao mostrar as imagens da mesa. Os meninos ainda ganharam um bolo caseiro de morango, chantilly e pão-de-ló, que é uma receita da vovó.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Fiorentino Hawilla (@isabellafiorentino)

O marido de Isabella Fiorentino

Recentemente, a apresentadora e modelo Isabella Fiorentino apareceu sorridente ao posar ao lado do marido, o empresário Stefano Hawilla. Os dois apareceram juntinhos na celebração do aniversário dela em Firenze, na Itália.

A artista ganhou um bolo surpresa dos amigos em um restaurante da região e fez questão de registrar o momento. “Mais um parabéns! Pensa em alguém que gosta de comemorar?”, disse ela na legenda. Isabella e Stefano levam um casamento longe dos holofotes. Os dois estão juntos há 17 anos.