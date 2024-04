Danielle Winits mostra fotos raras do filho caçula: 'Parece que foi ontem'

No aniversário do filho caçula, Danielle Winits mostra fotos inéditas dele e encanta ao exibir o crescimento do herdeiro; veja

A atriz Danielle Winits comemorou o aniversário de 13 anos de seu filho caçula, Guy Faro, do relacionamento vivido com o ator Jonatas Faro. Nesta segunda-feira, 29, a loira postou fotos inéditas do menino e encantou.

Exibindo registros de quando ele era bem pequeno, a famosa deixou os seguidores babando com tanta fofura. Danielle Winits então mostrou a passagem do tempo ao compartilhar os cliques raros de seu caçulinha.

"13 anos desse amor e ainda parece que foi ontem…. Meu cara eu te amo infinito & além", disse ela. Nos comentários, os internautas admiraram as lembranças especiais. "Que lindeza", elogiaram. "Sempre lindo", falaram outros.

Muito próximos, Guy Faro sentiu saudade do padrastro, André Gonçalves, quando ele estava na Fazenda 15. Após o ator sair do reality show, o menino surgiu curtindo a volta dele com sua mãe e até apareceu usando um look igual a ele.

Ainda recentemente, Danielle Winits celebrou seus 50 anos e refletiu sobre a nova idade em um post na web. "O melhor da festa é esperar por ela. Imersa em gratidão à todos que me cercam e me transformam! Meio século de uma vida pautada por tantas memórias que habitam nas profundezas do meu coração! Que venham mais 50 anos… de saúde, amor, emoção, evolução e revolução! Vem comigo?!? Te encontro pelo caminho!", escreveu.

Danielle Winits comemora 16 anos do primogênito

A atriz Danielle Winits comemorou o aniversário de seu filho mais velho, Noah Reis, fruto do casamento que viveu de 2005 a 2010 com o ator Cássio Reis. A loira postou um vídeo da festinha do herdeiro.

Em um restaurante, o garoto celebrou a chegada de seus 16 anos ao lado de vários amigos. Mãe coruja, Danielle Winits gravou um pouco da reunião e revelou como foram os parabéns com um bolo de chocolate.

"16 anos da asa do meu destino… E o seu hoje tah só começando meu lindo… Te amo infinito & além meu filho Noah", falou a loira para seu primogênito. Veja como foi o evento aqui.