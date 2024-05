Maria Lina relata pesadelos após ajudar em resgates no RS: 'Achei que era forte'

Após retornar do Rio Grande do Sul como voluntária, a influenciadora Maria Lina fez um desabafo e revelou estar enfrentando problemas

A influenciadora digital Maria Lina faz parte dos famosos que se voluntariaram para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Já em casa após passar um período auxiliando moradores nas regiões afetadas, ela resolveu fazer um desabafo a respeito de sua passagem pelo estado.

Em suas redes sociais, Maria abriu o coração e contou que está enfrentando problemas para dormir desde que retornou do local. "Eu me considero uma pessoa muito forte emocionalmente, não é qualquer coisa que me derruba, que me deixa impactada. Desde que eu voltei do RS, eu tenho dormido mal", iniciou.

A influenciadora, então, explicou que tem sonhado que ainda está realizando resgates de pessoas ilhadas. "Essa noite foi muito complicada. Outros voluntários que estavam com a gente relataram sonhos. Simplesmente sonho que estou dentro do barco. Não consigo dormir, um sonho pesado, mexia de um lado, para o outro", disse.

Por fim, a ex-namorada do humorista Whindersson Nunes informou que faz terapia e seguirá procurando ajuda para tentar amenizar a situação. "Sempre achei que eu era muito forte pra muita coisa (…) eu não sei o que significa, mas muitos voluntários estão sentindo essa reação. Eu fiquei muito resistente a qualquer coisa que me choque. Tem sido noites muito longas", concluiu.

Além de Maria Lina, os surfistas Pedro Scooby, Lucas Chumbo e Flavio Nakagima também se deslocaram até o Rio Grande do Sul para ajudar nos resgates de moradores afetados pelas enchentes.

Maria Lina relembra perda do filho

A influenciadora digital Maria Lina relembrou a morte do seu filho, João Miguel, fruto do relacionamento com o humorista Whindersson Nunes. Em um vídeo nas redes sociais, ela falou sobre o desejo de ajudar pessoas que já passaram por situações traumáticas em suas vidas.

Vale lembrar que João Miguel faleceu pouco depois do nascimento prematuro em 2021. Ele nasceu com apenas 22 semanas de gestação e não resistiu.

"Ela só fala disso’, ‘Muda o disco’, ‘Essa menina tem que seguir a vida’, ‘Fala disso para chamar a atenção’... Essas foram algumas das coisas que eu li nesses três anos que foram fazendo eu parar de falar sobre o assunto que eu mais pude ajudar e acalentar mulheres na minha vida", disse ela, e completou: "As coisas passam, as dores, elas existem, elas vão sempre existir. A nossa vida aqui na Terra é isso. A gente não vive só de felicidades. Sempre existe uma saída. Sempre existe uma luz no fim do túnel".

"Agora, depois de quase três anos, totalmente recuperada, reconstruída, realizada com as minhas empresas, com bons amigos, com uma família unida, construindo minha história e feliz novamente, eu tomei uma atitude corajosa e muito pedida por muitas mães de anjo. Propósito dói. Incomoda. Machuca. De 1000 críticas, 50 mulheres salvas e reencontrando a esperança para voltar aviver, já me basta. No mês da mulher, para todas as mulheres que precisarem", afirmou.