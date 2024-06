Filha de Thaila Ayala esbanja fofura durante passeio na praia

A atriz Thaila Ayala encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar que levou a filha, Tereza, para brincar na praia

Thaila Ayala encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 20, ao mostrar um passeio que fez com a filha, Tereza. A menina, que tem 1 aninho, é fruto de seu casamento com o ator Renato Góes.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a bebê aparece esbanjando fofura ao dar alguns passinhos na areia da praia. Em outro momento da gravação, Thaila caminha com o filho mais velho, Francisco, de dois aninhos, até o mar, e eles se divertem na água.

Ao dividir o momento, a mamãe coruja se derreteu. "Ô sorte. Abençoada por Deus todos os dias. Amém", escreveu a famosa na legenda da publicação.

A publicação rapidamente recebeu diversas curtidas e comentários. "Parece uma obra de arte, o céu e essa princesa. E é, de Deus!", disse uma seguidora. "Que fofura mais linda", escreveu outra. "Eita como tá lindinha, ela é uma mistura de vocês", falou uma fã. "Minha vidinha", declarou Renato Góes.

Vale lembrar que Thaila voltou às novelas em 'Família É Tudo', da TV Globo, interpretando a personagem Elisa. Renato também faz parte do elenco da trama, dando vida a Tom.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala mostra os filhos com looks juninos

No último sábado, 15, Thaila Ayala explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar algumas fotos e vídeos dos filhos, Francisco, de dois anos, e Tereza, de 1 aninhos. A atriz postou no feed do Instagram alguns registros dos herdeiros curtindo uma festa junina e eles roubaram a cena ao surgirem com trajes típicos.

A mamãe coruja confessou que foi difícil as imagens. "Definitivamente carrossel mais difícil de montar, quase impossível escolher, se você ir até o fim vai entender o que eu estou falando!", escreveu a artista na legenda da publicação. Confira a publicação!