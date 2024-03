Maria Lina relembra a dor de perder o filho que teve com Whindersson Nunes

Maria Lina reflete sobre a morte do primeiro filho, fruto do relacionamento com Whindersson Nunes, e o desejo de ajudar outras mulheres que são mães de anjos

A influenciadora digital Maria Lina relembrou a morte do seu filho, João Miguel, fruto do relacionamento com o humorista Whindersson Nunes. Em um vídeo nas redes sociais, ela falou sobre o desejo de ajudar pessoas que já passaram por situações traumáticas em suas vidas.

Vale lembrar que João Miguel faleceu pouco depois do nascimento prematuro em 2021. Ele nasceu com apenas 22 semanas de gestação e não resistiu.

"Ela só fala disso’, ‘Muda o disco’, ‘Essa menina tem que seguir a vida’, ‘Fala disso para chamar a atenção’... Essas foram algumas das coisas que eu li nesses três anos que foram fazendo eu parar de falar sobre o assunto que eu mais pude ajudar e acalentar mulheres na minha vida", disse ela, e completou: "As coisas passam, as dores, elas existem, elas vão sempre existir. A nossa vida aqui na Terra é isso. A gente não vive só de felicidades. Sempre existe uma saída. Sempre existe uma luz no fim do túnel".

"Agora, depois de quase três anos, totalmente recuperada, reconstruída, realizada com as minhas empresas, com bons amigos, com uma família unida, construindo minha história e feliz novamente, eu tomei uma atitude corajosa e muito pedida por muitas mães de anjo. Propósito dói. Incomoda. Machuca. De 1000 críticas, 50 mulheres salvas e reencontrando a esperança para voltar a viver, já me basta. No mês da mulher, para todas as mulheres que precisarem", afirmou.

Em outro vídeo, Maria Lina deu mais detalhes. "Meu maior sonho sempre foi construir uma família. Ver meu sonho indo embora da minha vida de volta para Deus com seis meses, doeu. Falar sobre isso doeu por muito tempo. Mas hoje, como uma cicatriz, da qual eu vejo, não me machuca mais, mas eu lembro perfeitamente da dor, escolho abrir isso para você que precisa escutar. Peço para você, mãe de anjo, confiar em mim. Confiar em mim de que sua felicidade irá voltar, sua vontade de viver irá voltar. Seu filho, para sempre, para toda eternidade será seu filho. Você vai voltar a sorrir e você poderá seguir. Não se culpe por qualquer coisa que seja, você deu seu melhor. Você amou, desejou, da forma mais pura que existe nessa terra: como mãe. Você merece dar uma segunda chance à sua felicidade, seu filho amaria te ver sorrir. Nossos filhos são parte da nossa carne, do nosso espiritual. Meu filho é a coisa mais linda que já me aconteceu. É o maior amor da minha vida. E para sempre será… Se ajudar 10 mulheres, esse vídeo cumpriu o papel dele. Espero que te ajude! Fiquem com Deus", finalizou.