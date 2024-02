Quando Whindersson Nunes perdeu o primeiro filho? Relembre a triste notícia

Após Whindersson Nunes revelar que perdeu o segundo filho, relembre como ele anunciou a morte do primeiro filho logo após o parto

O humorista Whindersson Nunes já viveu a dor do luto de perder seus filhos. Nesta semana, ele contou que perdeu seu segundo filho, mas não deu detalhes sobre como isso aconteceu. O que é diferente do que aconteceu com o primeiro filho dele, que faleceu em 2021. Relembre como foi o momento triste:

O primeiro filho de Whindersson Nunes recebeu o nome de João Miguel e era fruto do relacionamento dele com a influenciadora digital Maria Lina. O bebê nasceu prematuro com 22 semanas de gestação. Porém, ele não resistiu e faleceu cerca de 24 horas após vir ao mundo.

A morte do bebê foi anunciada no dia 31 de maio de 2021 por meio de um comunicado oficial da equipe do humorista. "A assessoria de imprensa de Whindersson Nunes informa com tristeza o falecimento de seu filho, João Miguel, na madrugada desta segunda-feira (31). Fruto da união com Maria Lina, o bebê que nasceu de forma prematura, com 22 semanas, não resistiu. Contamos com a compreensão de todos, em solidariedade à família", escreveram.

O nascimento tinha sido anunciado pouco antes por Whindersson, que fez uma declaração nas redes sociais para falar sobre a intensidade deste momento. "Ontem eu conheci meu filho, e a primeira vez que encostei nele foi como se eu encostasse em um pedaço de Deus. A tanto tempo eu não me sentia vivo. Ele como diz no interior é minha cara cagado e cuspido, até o pé é igual, mas ele é bem pequeninho porque veio um pouco antes do esperado. A mãe dele foi uma leoa demais, e nessa hora a natureza me botou mostrou um lugar que eu nunca estive, parado, e sem poder fazer nada, onde eu não tinha controle de nada, só ver ela passar por tudo aquilo que nós ouvimos falar todos os dias, mas só passando mesmo pra saber, obrigado por ser tão forte pelo meu maior presente! Que ele seja forte como a mãe, e insistente como o pai. Que quando disserem que ele nunca lutou por nada, vamos poder responder que só pela vida, e graças a Deus e a energia de quem quer nosso bem superaram tudo. Com amor, Maria e Whind", escreveram.

Whindersson Nunes escreveu música para o filho

Na época da morte de João Miguel, Whindersson Nunes falou sobre o que viveu em uma música dedicada ao filho. “Filho, escrevi essa música no hospital, queria que você ouvisse na sua saída, atestando o maior milagre. E você saiu, não pra casa, mas pra melhor casa, ao lado do melhor. Desculpa as pessoas falarem de você, tão pequeno, sem nem poder se defender. Eu realmente tento entender”, declarou.

“Talvez seja um dos motivos dEle ter suado sangue na oração do Getsêmani, deve ser muito difícil amar toda a humanidade até o último segundo, amou tanto que pingava sangue de seu corpo, de tanto amor por nós. E eu tento não odiar quem desejou mal ao meu filho, mas eu sou humano, meu coração parece que vai sumir pra dentro e engolir meu peito”, completou.

“Tão lindo, eu me vi em você, sonhei com você nos meus braços, subindo no palco, tanto filho, tanto. Amei te conhecer, filho, do fundo do meu coração, eu amei ter te visto, amei as 24 horas com você, cada pulinho na barriga da mamãe, cada cambalhota, e me desculpa por toda essa gente, de onde você está vão te dar entendimento”, lamentou ele.

“Que Deus me tire desse lugar escuro, te amo, filho, saudades de você. Sinta o amor do seu pai e da sua mãe de onde você tiver! Deus conforte o coração da minha princesa, a mais forte do mundo. Te amamos eternamente”, concluiu.