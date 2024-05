Pé de Isabelle Nogueira chama a atenção: 'Bonita da canela pra cima'

Em fotos descalça, ex-BBB Isabelle Nogueira chama a atenção ao mostrar seus pés; internautas dividiram opiniões e se identificaram

A ex-BBB Isabelle Nogueira chamou a atenção ao compartilhar vídeos de sua visita a uma aldeia em Manaus. Nesta quarta-feira, 01, a dançarina surgiu deslumbrante em meio à floresta e um detalhe dividiu opiniões entre os internautas.

De maiô, a ex-participante do reality surgiu descalça curtindo o local e deu o que falar com os seus pés. Isso porque, alguns consideraram a parte do corpo de Isabelle feia, mas a grande maioria se identificou com a manauara.

"Bonita da canela pra cima", opinaram. "Quem gosta de pé é frieira", brincaram. "Toda mulher bonita tem o pé feio", escreveram. "Querem que ela faça o quê? Cirurgia nos pés?", questionaram outros defendendo a affair de Matteus.

Veja as fotos de Isabelle Nogueira:

Ex-BBB Isabelle fala sobre relação de amizade com Davi fora do reality show

Terceira colocada do BBB 24, Isabelle Nogueira abriu o coração e contou aos fãs como está sua relação com Davi Brito, campeão do reality show da Globo, após deixarem o confinamento. Dentro da casa mais vigiada do país, os dois construíram uma grande amizade que perdurou do início ao fim do jogo.

Em suas redes sociais, Cunhã explicou que a pergunta sobre Davi era, de longe, a mais recorrente nos últimos dias. Sem enrolação, a ex-BBB garantiu que o laço de amizade continua firme e forte, uma vez que os dois mantêm contato com frequência e até conversam por videochamadas.

"Sim, a gente se fala normalmente, se liga por vídeo, fala normal", declarou Isabelle. Em seguida, ela reforçou que todos os participantes do BBB 24 possuem uma longa agenda de compromissos fora do programa e que é natural priorizar o contato com a família nos primeiros dias, o que pode acabar dificultando a comunicação imediata entre eles.