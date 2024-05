Julio Rocha comemora alta da filha caçula após internação: 'Pequena guerreira'

Filha caçula do ator Julio Rocha, a pequena Sarah, de 11 meses, recebeu alta após passar uma semana internada em hospital

O ator Julio Rocha usou as redes sociais nesta terça-feira, 2, para compartilhar uma ótima notícia com os seguidores a respeito do quadro de saúde da filha, Sarah, de 11 meses. A caçula do artista, que estava internada há cerca de uma semana com um quadro de pneumonia, recebeu alta e já retornou para casa.

Em seu Instagram oficial, Julio publicou registros ao lado da esposa, Karoline Kleine, do filho Eduardo, de 3 anos, e de alguns profissionais de saúde que acompanharam sua família durante todo o período de internação de Sarah.

"Hoje, celebramos um dos dias mais milagrosos e memoráveis de nossas vidas. Nossa preciosa Sarah, com menos de um ano, demonstrou uma coragem e uma força que transcenderam todas as expectativas, superando sete dias intensos na UTI por causa de uma pneumonia. Este dia de retorno ao lar é tão glorioso quanto aquele em que ela veio ao mundo", iniciou o ator na legenda da postagem.

"Ela não estava sozinha nessa luta. Quero expressar minha gratidão eterna aos amigos, vocês, familiares que nos cercaram com amor, aos profissionais incansáveis do hospital que cuidaram dela com tanta dedicação, e, sobretudo, à minha esposa. Ela ficou ao lado da nossa filha naquela UTI, sem vacilar, sustentando nossa pequena guerreira com uma força que só pode ser descrita como sobrenatural. A maternidade, meus amigos, é um poder que desafia a própria realidade", continuou ele.

Por fim, Julio Rocha reforçou que após o susto, a família está mais unida do que nunca: "Nós saímos mais fortes, mais unidos e mais abençoados. E enquanto celebramos esta vitória e a vida que segue, somos lembrados do poder da fé e do amor incondicional. Permitam-me compartilhar um versículo que ressoou profundamente durante esses momentos desafiadores: 'Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias; correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.' - Isaías 40:31. Com corações cheios de gratidão e olhos fixos no futuro, avançamos, segurando firme nas promessas de Deus, sabendo que cada passo que damos é guiado por Sua mão eterna", concluiu.

Além de Sarah e Eduardo, Julio Rocha e Karoline Kleine também são pais de José, de 4 anos.

