Whindersson Nunes mobiliza pessoas para ajudar vítimas de enchente no RS

Em meio às enchentes no Rio Grande do Sul, Whindersson Nunes usou as redes sociais para mobilizar pessoas a ajudar no resgate das vítimas

Nesta quinta-feira, 2, Whindersson Nunes usou as redes sociais para mobilizar pessoas que possam ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O humorista pretende reunir helicópteros para ajudar a resgatar sobreviventes ilhados.

"As pessoas do Rio Grande do Sul procuram por helicópteros pra tirar pessoas em cima das casas. Se tiver alguém com vergonha na cara de ajudar com o dinheiro de uma bolsa dessas, ou um tênis, ou qualquer coisa que não sirva pra merda nenhuma a não ser elevar seu ego, vou estar educadamente esperando seu contato, nos podemos ir atrás de helicópteros", disse ele em seu perfil oficial no X, antigo Twitter.

Em outra publicação, Whindersson ressaltou que a prevenção pode evitar a maioria dos danos. "O rio pode subir 300M. A natureza não tem governador, mas o governador, prefeito, ou seja quem coordena/organiza tem que se preparar para isso. Se você está mandando eu me informar, com certeza não esta no telhado de uma casa", respondeu ele a um seguidor.

Whindersson Nunes revela ter sido perseguido como personagem de 'Bebê Rena'

Whindersson Nunes surpreendeu os seguidores das redes sociais no último dia 28 ao revelar que já passou por situações semelhantes à série 'Bebê Rena', sucesso da Netflix. Na produção, o aspirante a comediante Donny Dunn, vivido por Richard Gadd, é perseguido e abusado por uma mulher por anos.

Em seu perfil oficial no X, o antigo Twitter, o youtuber e humorista deu detalhes sobre a situação. "Já passaram pela minha vida quatro pessoas como da série "Bebê Rena", três mulheres e 1 homem", contou ele.

"O cara me via como um Deus, a vida só daria certo se eu guiasse o caminho. A outro, uma senhora que me manda mensagens há 5 anos (até hoje), ela briga comigo, me pede desculpas, me desculpa por eu não abrir as mensagens, como se ela tivesse um relacionamento comigo em que eu não participo. Outra me perseguiu por dois anos, ia em alguns lugares que eu fazia show, mandava foto do lado de fora, essa eu fiz B.O, ai nunca mais ouvi falar dela. A outra não vou contar porque é muito específico, e também ela não me fez nada, só era estranho o que acontecia", acrescentou.

Whinderson completou a postagem contando que a série fez com que ele refletisse sobre o comportamento dessas pessoas. "Quando eu assisti essa série, eu consegui entender que algumas pessoas têm um fascínio pela pessoa em vez de amor ou carinho. Não sei como amedrontar alguém pode demonstrar amor, eu hein... Minha vó me dizia, tu vai ver coisa meu fi", finalizou.