Tom Cavalcante posta foto com Faustão: "O homem está novo de novo"

O humorista Tom Cavalcante, compartilhou um encontro com o apresentador Faustão em uma foto divulgada na rede social Threads

O humorista Tom Cavalcante, 62 anos, compartilhou um encontro com o apresentador Faustão, de 74 anos, em uma foto divulgada na rede social Threads e comemorou a recuperação do amigo. "O homem está novo de novo! Dá-lhe, Grandão!", disse ele na legenda do registro publicado na segunda-feira, 01.

Amigos há mais de 30 anos, os dois aparecem abraçados. Nos comentários, porém, os internautas logo repararam que a foto não é recente. "Ou essa foto é de 2013 ou o Faustao usa um iPhone 6 até hoje", brincou um. "Acho que a foto é antiga. Os dois estão super, sendo que o Tom (maravilhoso) não está assim", apontou outra. "iPhone 6 na mão do faustao, foto antiga", reparou um terceiro.

Vale lembrar que Faustão está afastado da televisão desde que encerrou seu vínculo com a Band, enquanto Tom acaba de retornar de uma temporada profissional na Argentina, onde gravou seu novo programa de TV.

Tom Cavalcante e Faustão (Reprodução/Threads)

Faustão sofreu rejeição do rim

Faustão foi diagnosticado com doença renal crônica e realizou o transplante de rim em fevereiro de 2024, apenas seis meses após passar por um transplante de coração em agosto de 2023.

Em abril de 2024, a esposa de Faustão, Luciana Cardoso, relatou que o marido teve complicações após o transplante de rim ao rejeitar o órgão. Ela comentou que não foram tempos fáceis, mas que o comunicador conseguiu uma resposta, e que continuarão lutando.

Não foram tempos fáceis. Mais uma vez, aceitamos as provações que vida nos dá como aprendizados que servem para fortalecer ainda mais a fé, a união familiar e a gratidão aqueles que no momento difícil, tem a generosidade de dizer sim e permitir que outras pessoas permaneçam vivas por mais tempo através da doação de órgãos", contou.

Recentemente, ele participou da festa de aniversário de sua esposa, Luciana Cardoso e apareceu sorridente e ao lado de sua família. Veja as fotos!