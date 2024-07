Irmã de Bruna Marquezine ganha declaração apaixonada após assumir namoro

Irmã de Bruna Marquezine, Luana Maia, recebe declaração apaixonada do namorado nas redes sociais; descubra quem é o sortudo!

Bruna Marquezine não é a única apaixonada em sua família! Em meio aos rumores de um romance com o ator João Guilherme, sua irmã, Luana Maia, também está em um relacionamento. Após assumir seu namoro publicamente, a jovem artista foi surpreendida com uma declaração apaixonada do namorado nas redes sociais.

Namorando o estudante de Engenharia de Produção João Fernando Alvariz, Luana marcou presença na gravação de um podcast ao lado de seu amado na última quarta-feira, 3. Antes disso, a artista já tinha compartilhado alguns cliques para assumir seu relacionamento e, inclusive, já apareceu ao lado do jovem em uma viagem com a irmã e alguns amigos famosos.

Por sua vez, João também já se declarou ao abrir um álbum de fotos de um passeio em uma cachoeira em suas redes sociais. Na legenda, o jovem manteve a discrição, mas abriu seu coração: “Final de semana com meu coração. Te amo, meu amor”, disse o estudante, que recebeu uma resposta: “Te amo muito meu mozão!!!!”, comentou Luana.

Vale lembrar que recentemente, a Irmã de Marquezine roubou a cena ao compartilhar um vídeo nas redes sociais. A jovem mostrou que tem o mesmo timbre de voz que sua irmã famosa e surpreendeu os internautas. Tudo começou quando a artista gravou um vídeo para divulgar o projeto Em Movimento, que une dança com composição cênica.

No entanto, o que chamou a atenção dos internautas foi a voz dela. Luana mostrou que tem a voz muito parecida com a irmã. “A mesma voz da Bruna”, disse um seguidor. “Mais parecida com a Bruna do que a própria Bruna”, brincou um fã. “Muito igual. O sorriso, o olhar… parece ela na antiga”, comentou mais um. “A cara da Bruna”, escreveu outro.

Bruna Marquezine dá 'bronca' em palpite sobre seu namoro:

Enquanto Luana Maia se declara para o namorado publicamente, Bruna Marquezine vem despertando cada vez mais curiosidade do público a respeito de sua vida pessoal. Recentemente, a artista foi fotografada aos beijos com o ator João Guilherme e aumentou ainda mais os rumores de que os dois estão em um relacionamento sério.

Agora, um fã de Marquezine recordou o momento em que levou uma 'bronca' da atriz nas redes sociais. Tudo aconteceu após o internauta desabafar sobre as frequentes aparições da artista em sites de notícias por conta de sua vida amorosa, sendo a mais recente sobre a relação com o filho de Leonardo. Mas parece que ela não curtiu o comentário e deu uma resposta afiada.