Detalhe da irmã de Bruna Marquezine rouba a cena: ‘Mesma voz da Bruna’

Irmã de Bruna Marquezine, a jovem Luana Maia aparece em novo vídeo e os fãs ficam surpresos com semelhança entre as duas

Irmã de Bruna Marquezine, Luana Maia roubou a cena ao compartilhar um novo vídeo nas redes sociais. A jovem mostrou que tem o mesmo timbre de voz que sua irmã famosa e surpreendeu os internautas.

Tudo começou quando Luana gravou um vídeo para divulgar o projeto Em Movimento, que une dança contemporânea com composição cênica. No entanto, o que chamou a atenção dos internautas foi a voz dela.

Luana mostrou que tem a voz muito parecida com a irmã. “A mesma voz da Bruna”, disse um seguidor. “Mais parecida com a Bruna do que a própria Bruna”, brincou um fã. “Muito igual. O sorriso, o olhar… parece ela na antiga”, comentou mais um. “A cara da Bruna”, escreveu outro.

Assista ao vídeo:

View this post on Instagram A post shared by Em Movimento (@emovimento_art)

Vestido de Bruna Marquezine no Met Gala 2024

A atriz Bruna Marquezine brilhou durante sua participação no Met Gala 2024, em Nova York, nesta semana, com um vestido branco sofisticado. O look dela foi feito pela estilista Tory Burch, que mostrou um vídeo de como foi a confecção do modelito.

Em seu perfil no Instagram, Burch compartilhou um vídeo com detalhes do tecido sendo cortado, as primeiras provas com Bruna e o resultado final. "Bruna e eu nos concentramos em trazer um senso de modernidade às técnicas históricas. Começamos com um espartilho moldado à mão e uma saia de aro de múltiplas camadas em malha, com camadas de organza transparente para destacar sua construção. Flores de seda cortadas à mão estão espalhadas na bainha, tingidas em um gradiente de marfim, verde claro e ferrugem; imaginamos flores do passado, preservadas, lindamente envelhecidas e não muito preciosas", disse ela sobre os detalhes do look.

Por sua vez, Bruna compartilhou uma selfie que fez ao provar a parte de cima do vestido e também o desenho de como ficaria o look.

View this post on Instagram A post shared by TORY BURCH (@toryburch)