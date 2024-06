Bruna Marquezine dá 'bronca' em palpite sobre seu namoro com João Guilherme

Fã de Bruna Marquezine revelou mensagem direta que recebeu da atriz após comentar sobre a exposição de sua vida amorosa

Famosa por sua carreira de sucesso nas telinhas desde muito nova, a atriz Bruna Marquezine vem despertando curiosidade do público a respeito de sua vida pessoal. Recentemente, a artista foi fotografada aos beijos com o ator João Guilherme e aumentou ainda mais os rumores de que os dois estão em um relacionamento sério.

Agora, um fã de Marquezine recordou o momento em que levou uma 'bronca' da atriz nas redes sociais. Tudo aconteceu após o internauta desabafar sobre as frequentes aparições da artista em sites de notícias por conta de sua vida amorosa, sendo a mais recente sobre a relação com o filho de Leonardo.

De acordo com o fã, Bruna deu um 'chega para lá' e explicou que não se incomoda com a exposição, uma vez que isso não atinge sua imagem profissional. "Eu não preciso que me defendam de nada. Não cometi crime algum. Não exijo nada de vocês", iniciou a famosa na mensagem enviada.

"Defendem porque querem e porque ainda não entendem que o melhor que podem fazer é ignorar. Nada disso é relevante a longo prazo, muito menos arranha minha imagem", completou ela. Apesar do seguidor não revelar quando aconteceu a 'bronca', ele deixa claro que recebeu a mensagem de Bruna Marquezine após publicar um tweet sobre a exposição com João Guilherme.

"Só lembrei agora desse esporro que eu tomei, porque falei que ela não aprende sobre sair em sites de fofocas só por causa de homem, e que nós, fãs, ficamos defendendo ela que nem besta (risos). E foi justo sobre o JG [João Guilherme] o meu tweet. Ela dizendo que isso não arranha a imagem dela", declarou o fã em questão, nas redes sociais.

Mãe de João Guilherme comenta romance do filho com Bruna Marquezine

Mãe do ator João Guilherme, a empresária Naira Ávila abriu o coração e falou publicamente a respeito do romance entre o jovem e a atriz Bruna Marquezine. Após rumores de que estariam vivendo um affair, os famosos foram flagrados aos beijos em um aeroporto no último fim de semana.

Em entrevista à revista Marie Claire, Naira, que é bastante reservada em relação a sua vida pessoal, revelou que está feliz por saber que o herdeiro está em uma ótima fase da vida. "Vou te falar como mãe: estou feliz porque estou vendo meu filho feliz. Ele está numa fase feliz e eu consequentemente fico feliz por isso", declarou ela.

Além do romance entre os famosos, a mãe de João Guilherme também falou um pouco sobre a criação do ator, de 22 anos. Ele é fruto de sua antiga relação com o cantor Leonardo, casado atualmente com a influenciadora Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe; confira mais detalhes!