João Guilherme e Bruna Marquezine são flagrados aos beijos

Depois de rumores de um possível affair, os atores João Guilherme e Bruna Marquezine são vistos em clima de romance no aeroporto

O ator João Guilherme e a atriz Bruna Marquezine surgiram em clima de romance! Depois de muitos rumores sobre um possível affair entre os dois, eles foram flagrados trocando beijos e carinhos em um aeroporto no Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira, 14.

Os paparazzi fotografaram os dois juntinhos na área do check-in do aeroporto. Eles estavam com looks despojados e ao lado de uma mala de viagem.

Os rumores sobre eles começaram há alguns meses por causa da proximidade entre os artistas, que frequentam o mesmo grupo de amigos. No início da semana, João e Bruna chegaram juntos a um evento de Sasha Meneghel e sentaram lado a lado na plateia. Inclusive, a sintonia entre eles chamou a atenção, já que trocaram sorrisos e olhares carinhosos.

João Guilherme e Bruna Marquezine -Foto: Anna Giulia/ AgNews

A camiseta que deu o que falar

Uma foto de João Guilherme e Bruna Marquezine deu o que falar nas redes sociais há algumas semanas. Os dois apareceram abraçados durante um encontro com amigos e os fãs já começaram a shippar os dois. Porém, um detalhe chamou a atenção: a camiseta que ela está usando!

Para quem está acompanhando as últimas notícias sobre os dois, João Guilherme disse há poucos dias que comprou uma camiseta para uma garota. Coincidência ou não, Bruna apareceu justamente com uma camiseta da mesma marca.

Em uma entrevista durante um desfile em São Paulo nos últimos dias, João Guilherme contou que comprou uma camiseta da Maison Margiela para dar de presente. “Estou apaixonado tem um tempo e só quero ver meu chuchu bem vestidinha. Então eu comprou uma baby ter, Maison Margiela, linda! Eu vi ela provando ali e ela ficou realmente o chuchuzinho que ela é”, afirmou.

Agora, Bruna Marquezine apareceu usando a camiseta da marca Maison Margiela, uma blusa preta com uma estampa em branco. A camiseta custa US$ 179, cerca de R$ 930.