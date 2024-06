Renascer: Sandra toma atitude radical contra João Pedro

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, Sandra tomará uma atitude radical em seu casamento com João Pedro após viver uma grande dor

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, Sandra (Giullia Buscacio) vai tomar uma decisão radical em seu casamento com João Pedro (Juan Paiva). Este momento acontecerá logo depois da morte da filha deles.

Nas cenas, Sandra ficará desolada com a dor de perder a filha no dia do parto. Com isso, ela decide dar um novo rumo para a sua vida. A jovem decide que vai morar de vez na casa de Jacutinga.

Porém, João é contra a ideia de Sandra. Ele diz que os dois são casados e precisam morar na mesma casa. Então, Sandra revela sua decisão radical: o casamento deles chegou ao fim.

Sandra anuncia que vai se separar de João e ele questiona se ela quer se livrar dele. Porém, ela rebate que vai é deixá-lo livre.

A tragédia na vida de Sandra e João Pedro na novela Renascer

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, Sandra (Giullia Buscacio) e João Pedro (Juan Paiva) vão sofrer com a morte da filha. A criança morrerá quando Sandra estiver com sete meses de gestação e colocará a família de luto.

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, a morte do bebê é uma mudança que o autor Bruno Luperi fez na história para o remake de Renascer. Ele quer abordar o luto perinatal com o intuito de levar para a TV aberta este tema e criar uma discussão sobre a perda do bebê recém-nascido.

Nas cenas, Sandra vai ter um sangramento grave durante a gravidez e irá às pressas ao hospital. Lá, ela vai passar por uma cesariana de emergência e o bebê morrerá logo depois. Sandra ficará desolada com a perda e incomodada ao ver outras mulheres com seus bebês nos braços, enquanto a filha dela está morta.

Vale lembrar que, na primeira versão de Renascer, a filha de Sandra e João Pedro nasceu saudável. A bebê foi rejeitada pelo avô José Inocêncio e amada pelo avô Teodoro. Porém, Inocêncio ficou com ciúmes e decidiu que iria criar a criança, pegando ela dos pais para cuidar.