Renascer: Tragédia atinge a vida de João Pedro e Sandra

Nos próximos capítulos da novela Renascer, João Pedro e Sandra sofrem uma perda irreparável e entram de luto. Saiba como será

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, Sandra (Giullia Buscacio) e João Pedro (Juan Paiva) vão sofrer com a morte da filha. A criança morrerá quando Sandra estiver com sete meses de gestação e colocará a família de luto.

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, a morte do bebê é uma mudança que o autor Bruno Luperi fez na história para o remake de Renascer. Ele quer abordar o luto perinatal com o intuito de levar para a TV aberta este tema e criar uma discussão sobre a perda do bebê recém-nascido.

Nas cenas, Sandra vai ter um sangramento grave durante a gravidez e irá às pressas ao hospital. Lá, ela vai passar por uma cesariana de emergência e o bebê morrerá logo depois. Sandra ficará desolada com a perda e incomodada ao ver outras mulheres com seus bebês nos braços, enquanto a filha dela está morta.

Vale lembrar que, na primeira versão de Renascer, a filha de Sandra e João Pedro nasceu saudável. A bebê foi rejeitada pelo avô José Inocêncio e amada pelo avô Teodoro. Porém, Inocêncio ficou com ciúmes e decidiu que iria criar a criança, pegando ela dos pais para cuidar.

O final de José Inocêncio na primeira versão de Renascer

O remake da novela Renascer, da Globo, conquistou os telespectadores e todo mundo quer saber o que vai acontecer com o protagonista José Inocêncio (Marcos Palmeira). Enquanto o final da novela não chega, que tal relembrar o que aconteceu na primeira versão da história?

Na primeira versão, em 1993, José Inocêncio foi interpretado por Antônio Fagundes e sofreu uma terceira emboscada no final da novela. Ele foi atingido por quatro tiros de seu rival, o coronel Teodoro, e ficou em uma cadeira de rodas.

Um dia, ele resolve sair sozinho com a cadeira de rodas, mas se perde no meio da mata e só é encontrado no outro dia. O fazendeiro fica sofrendo e não consegue morrer em paz. Então, João Pedro decide pegar o facão que o pai colocou no pé do jequitibá para que sua vida fosse preservada enquanto o facão estivesse ali.

João Pedro retira o facão e leva para seu pai. Ao ver o objeto, José Inocêncio fica agradecido. “Não estava conseguindo ir embora, meu filho, por causa do meu facão que estava fincado lá naquela árvore”, diz ele para o filho. Então, João diz que ama o pai e não gostaria de vê-lo morrer.

O jovem ainda pede perdão para o pai e os dois trocam um abraço carinhoso. Logo depois, José Inocêncio morreu nos braços do filho. Inclusive, Maria Santa (Patricia França) apareceu para buscar o espírito de José Inocêncio. Será que vai acontecer a mesma coisa no remake?