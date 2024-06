Piloto argentino de 9 anos morre após acidente no Autódromo de Interlagos

Piloto Lorenzo Somaschini, considerado prodígio do motociclismo na Argentina, estava internado em um hospital em São Paulo desde o acidente

O piloto argentino Lorenzo Somaschini, de 9 anos, morreu na segunda-feira, 17, após sofrer um acidente de moto no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ele participava do evento 'SuperBike Brasil', um dos principais campeonatos de motovelocidade do mundo.

Lorenzo caiu na saída do Pinheirinho, durante um treino livre para o Júnior Cup, categoria de base que faz parte do evento. O acidente ocorreu na última sexta-feira, 14. De acordo com informações da organização, o menino estava internado no Hospital Albert Einstein, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o jornal argentino 'El Clarín', Lorenzo sofreu uma forte pancada na cabeça. A imprensa local ainda definiu o garoto como um 'prodígio do motociclismo na Argentina'. Em comunicado nas redes sociais, a 'SuperBike Brasil' lamentou o trágico acidente e informou que está prestando todo apoio e assistência à família do piloto.

"O SuperBike Brasil comunica, com muita tristeza e pesar, o falecimento do piloto Lorenzo Somaschini nesta segunda-feira (17/6), às 19h43. O argentino, natural de Rosário, estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP), sob cuidados médicos intensivos e, infelizmente, não resistiu", iniciaram na legenda.

"Logo que caiu na saída do Pinheirinho, o piloto foi prontamente atendido no local pela equipe médica em ambulância UTI. Na sequência, foi encaminhado para a sala de emergência do autódromo, onde houve a estabilização do seu quadro clínico. Após esse procedimento, foi realizada a remoção médica, em unidade de suporte avançada (UTI móvel) para o Hospital Geral da Pedreira, onde permaneceu até a madrugada de sábado (15/6), seguindo todos os protocolos médicos até ser feita a transferência para o Hospital Albert Einstein Todos da equipe do SuperBike Brasil estão consternados com o acontecimento e manifestam sinceros sentimentos a todos familiares e amigos de Lorenzo", completaram.

Lorenzo celebrou participação no evento

A última postagem de Lorenzo Somaschini em suas redes sociais aconteceu na quinta-feira, 13 de junho. Na publicação, o menino de 9 anos já estava em São Paulo e destacou estar 'realizando sonhos'.

"Primeiro treino em Interlagos, Brasil, me preparando para a Junior Cup", escreveu ele na legenda. Um dos campeonatos mais importantes de motociclismo do mundo, o 'SuperBike Brasil' e a 'Honda Júnior Cup' reúnem pilotos com idade entre 8 e 16 anos. A quarta etapa da temporada ocorreu no domingo, 16, no Autódromo de Interlagos.