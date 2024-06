Por onde anda Nicollas Paixão, o Patrick de 'Cheias de Charme'?

Em entrevista à CARAS Digital, o ator Nicollas Paixão relembrou seu personagem em 'Cheias de Chame' e falou sobre seus novos trabalhos

A primeira novela de Nicollas Paixão foi 'Cheias de Charme' (2012), que está reprisando na faixa Edição Especial da TV Globo. No folhetim escrito por Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, ele interpreta o personagem Patrick Fragoso, filho de Penha (Taís Araújo) e Sandro (Marcos Palmeira).

Depois, o ator também fez parte do elenco de outras novelas da emissora como 'Império' (2014), 'Um Lugar Ao Sol' (2021) e 'Vai na Fé' (2023), na fase jovem do traficante Orfeu (Jonathan Haagensen). Atualmente, ele pode ser visto na série 'O Jogo Que Mudou a História', no Globoplay, e estará em 'Guerreiros do Sol', novela prevista para estrear na plataforma de streaming em 2025.

Em entrevista exclusiva à CARAS Digital, Nicollas falou sobre a reprise da novela 'Cheias de Charme', relembrou a época das gravações e falou sobre o carinho que recebe dos fãs do folhetim. Além disso, ele também falou sobre seu próximo trabalho.

O ator começou confessando que ama rever Patrick na telinha. "Eu amo, é um projeto que guardo profundamente no meu coração, especialmente por ser minha primeira novela. Começar em um trabalho que fez tanto sucesso é extremamente gratificante para mim", afirmou ele.

"Durante as gravações, aprendi imensamente e sempre terei um carinho especial por essa novela. Eu era criança na época e não lembro de tudo o que gravei, mas quando assisto agora, acho muito engraçado. Cada momento foi único e enriquecedor, marcando minha trajetória", contou o artista que atualmente está com 21 anos.

Ele também falou sobre ter atuado ao lado de grandes nomes da teledramaturgia em seu primeiro trabalho na TV. "Tive a oportunidade contracenar com grandes atores, foi uma verdadeira escola. Eu estava chegando ali, começando, e já peguei essa galera que já fazia isso há muito tempo. Então eu aprendi muita coisa, dentro e fora da cena também. A gente brincava muito nos camarins, jogávamos bola nos camarins, brincava de lutinha… Tais Araújo também, parecia que eu era filho dela de verdade", revelou.

Nicollas ainda falou sobre a repercussão da novela e contou que gosta de ser reconhecido pelo público. "Onde vou as pessoas sempre me olham, elas tentam disfarçar, mas eu percebo os olhares, e aí sempre que eu percebo eu procuro falar com as pessoas, dou um "coé", dou um "valeu"… Mas a galera que pede pra tirar foto, eu sempre tiro foto e tal, adoro quando as pessoas me reconhecem na rua, na internet também é a mesma coisa, sempre que posto uma foto recebo comentários sobre a novela. Mesmo depois de 12 anos, receber esse carinho do público é muito gratificante", celebrou.

O Jogo Que Mudou a História

Na última quinta-feira, 13, estreou no Globoplay a série 'O Jogo Que Mudou a História', em que Nicollas Paixão interpreta o personagem Chiquinho. Escrita por José Junior, a série é ambientada no Rio de Janeiro nas décadas de 1970 e 1980. Ela narra como um grupo de presos da Ilha Grande se transformou em uma das maiores facções do narcotráfico do Brasil.

"Eu interpretei o Chiquinho, um jovem cujo pai está preso. Seu pai é um dos fundadores do Comando Vermelho, que na época era conhecido como Falange Vermelha, criado no Presídio. O pai dele é um desses fundadores, é o herói dele. Ele ama o pai, mas o pai está preso", explicou. "Então, ele fica em casa junto com seus dois irmãos e sua mãe, uma parceira incrível. Ele é o homem da casa e tem uma parceria muito forte com sua mãe, Daniela. Ele ajuda a cuidar dos irmãos."

Nicollas na série 'O Jogo que mudou a história - Foto: Divulgação

Nicollas e Babu Santana - Foto: Divulgação

Nova novela

Nicollas está no elenco da novela 'Guerreiros do Sol', do Globoplay, que já está gravada e tem estreia prevista para o ano que vem. À CARAS, ele confessou que seu personagem, Peixinho, é diferente da sua realidade.

"Vou interpretar o Peixinho, cujo nome verdadeiro é Odosvaldo Arcanjo, mas é mais conhecido como Peixinho. Ele é um moleque muito sagaz, muito serelepe. Apesar de ser jovem, é muito esperto. O Peixinho é um personagem que eu amei interpretar, é realmente diferente da minha realidade", revelou.

"Tive um processo de preparação muito legal com o André Cavalcanti e toda a direção. Foi incrível fazer parte desse projeto. Quando viajamos para o Nordeste, foi maravilhoso. Tenho muito orgulho de ter participado dessa novela. Foi uma experiência incrível", garantiu.

O ator ainda falou sobre o maior desafio que você enfrentou para viver esse personagem. "Gravamos no Nordeste, né? Como a novela se passa no sertão, o clima era extremamente quente. Foi um pouco cansativo e desgastante, mas totalmente necessário para capturar a autenticidade do cenário. No final, valeu muito a pena, e tenho certeza de que será mais um grande sucesso da Globoplay", completou.