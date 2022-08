Taís Araujo surge com elenco de 'Cheias de Charme' e atiça os fãs: ''Vem, Empreguetes!''

Atriz Taís Araujo posa com Leandra Leal, Isabelle Drummond, diretora e figurinista de 'Cheias de Charme' e sugere volta das Empreguetes

A atriz Taís Araujo (43) deixou os fãs das Empreguetes alvoroçados na noite de terça-feira, 10, com uma publicação misteriosa nas redes sociais!

Em seu feed no Instagram, a artista fez uma publicação em que aparece ao lado de elenco da novela Cheias de Charme, que foi exibida no horário das sete na TV Globo em 2012, protagonizada por ela ao lado de Leandra Leal (39) e Isabelle Drummond (28), que interpretavam as empregadas domésticas Maria da Penha, Maria do Rosário e Maria Aparecida, respectivamente.

Na imagem, a esposa de Lázaro Ramos (43) posou ao lado das protagonistas, da diretora Denise Saraceni e da figurinista Georgia Sampaio.

"Internet está pronta pra quebrar? Atrizes, diretora e figurinista de Cheias de Charme reunidas numa noite chuvosa de terça-feira…Por que será???", escreveu Taís no post, sem dar detalhes.

Os seguidores ficaram enlouquecidos com o registro e começaram a especular sobre alguma produção com a volta das Empreguetes. "Por que seráaaa", disse Isabelle. "Amadinhas de Chay!", declarou Claudia Abreu (51), que deu vida a Chayene na trama. "Não brinca com meu coração", "Veeeeem, Empreguetes!", "O filme vem aí?", "Uma série na Globoplay", "E saiu a notícia que o mundo não acreditou", "Volta das empreguetes?", "Empreguetes - O Filme", "Cheias de Charme 2", comentaram os admiradores.

Taís Araujo com Leandra Leal, Isabelle Drummond, diretora e figurinista de 'Cheias de Charme':

Taís Araujo relembra término e fala sobre casamento com Lázaro Ramos

Taís Araujo foi convidada do podcast Quem Pode, Pod, com Giovanna Ewbank (35) e Fernanda Paes Leme (39), e falou sobre seu casamento com Lázaro Ramos (43) e recordou o período em que ficaram separados, em 2006. Ela comentou que se pergunta sobre a motivação de estar com o artista há 18 anos e a cobrança que recebem dos fãs. "A responsabilidade existe. O tempo inteiro eu boto meu casamento à prova no sentido de me perguntar 'a gente está aqui porque se ama ou por que tem uma expectativa gigante das pessoas para que isso dê certo?'. O tempo inteiro eu me pergunto isso", confessou.

"Estou aqui porque eu amo esse homem, porque faz muito sentido, porque não me imagino vivendo sem ele. Hoje eu não me imagino, pode ser que daqui a pouco eu me imagine, mas hoje não. Hoje meu casamento faz todo sentido, estar com ele, planejar e transar com ele faz todo sentido", declarou a famosa.

