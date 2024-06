Otávio Augusto celebra 38 anos de casamento com atriz, que foi ícone da TV

Comemorando 38 anos de união, o veterano Otávio Augusto publicou uma foto inédita ao lado de Cristina Mullins, ícone da década de 80

O ator Otávio Augusto encantou os seguidores ao compartilhar uma nova foto ao lado da esposa, a atriz Cristina Mullins, ícone da década de 1980. Celebrando 38 anos de união, o artista publicou em suas redes sociais um registro especial de uma viagem do casal à Vitória, no Espírito Santo.

"Em Vitória, com 38 anos recém-comemorados", escreveu o veterano na legenda da postagem. Cristina acompanhou o ator até o local para assisti-lo no espetáculo 'A Tropa'

Apesar do longo matrimônio, a foto de Otávio com a esposa surpreendeu os internautas, que não sabiam que os dois famosos são casados. Fãs da teledramaturgia brasileira também ressaltaram a grande falta que Cristina Mullins faz nas telinhas.

"Olha a Cristina! Quanto tempo esta figura tão translucidamente simpática não faz novelas. Ela é ótima. Fico indignado com sua ausência", declarou uma seguidora. "Casal lindo, parabéns! Que comemorem essa união por muitos e muitos anos! Felicidades!", desejou outra.

Amigos famosos também deixaram mensagens carinhosas de felicitações ao casal. "Amores", escreveu a atriz Tássia Camargo. "Beijos enormes queridos amigos", disse Susana Vieira. Artistas como Beth Goulart, Luis Melo e Thiago Fragoso comentaram a publicação com emojis de coração vermelho.

Em cartaz com a peça 'A Tropa', Otávio Augusto está longe das novelas desde 2023, quando fez uma participação especial em 'Vai na Fé'. Cristina, grande sucesso na década de 1980, atuou em tramas como 'Paraíso' (1982), 'Brega & Chique' (1987), 'Sonho Meu' (1993), 'Senhora do Destino' (2004), entre outras.

Sua mais recente aparição nas telinhas da Globo foi em 2021, na novela 'Salve-se Quem Puder', escrita por Daniel Ortiz. Na trama, a veterana interpretou Nair Máximo, de quem Ignácio Máximo (Otávio Augusto) era viúvo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otavio Augusto (@otavioaugustosoueu)

Otávio Augusto encanta ao se declarar para a esposa

O ator Otávio Augusto, que fez uma participação especial na novela Vai na Fé, da Globo, encantou seus seguidores nas redes sociais ao fazer uma homenagem para a sua esposa, a atriz Cristina Mullins. Os dois estão juntos há 36 anos e ele fez questão de compartilhar um momento de carinho entre eles.

Na foto, os dois apareceram trocando carinhos enquanto estavam em um restaurante e ele usou o registro para se declarar para a amada. "Cris, amor meu", disse ele na legenda. Casados desde 1986, a atriz disparou elogios para a personalidade do marido durante uma participação no programa 'Conversa com Bial', da Globo.

"Todas as facetas dele são incríveis, é uma pessoa correta, de uma generosidade incrível, é muito amigo. Um profissional seríssimo, um ator fantástico, um pai amigo e interessado, avô cuidadoso, não tem o que dizer que ele não é", afirmou Cristina Mullins.