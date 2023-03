Otávio Augusto encanta ao se declarar para a esposa, que foi ícone da TV

Ator de 'Vai na Fé', Otávio Augusto faz homenagem para a esposa ao mostrar foto dos dois juntos atualmente

O ator Otávio Augusto (78), que fez uma participação especial na novela Vai na Fé, da Globo, encantou seus seguidores nas redes sociais ao fazer uma homenagem para a sua esposa, a atriz Cristina Mullins (65). Os dois estão juntos há 36 anos e ele fez questão de compartilhar um momento de carinho entre eles.

Na foto, os dois apareceram trocarinho carinhos enquanto estavam em um restaurante e ele usou o registro para se declarar para a amada. “Cris, amor meu”, disse ele na legenda.

Vale lembrar que Cristina Mullins foi um ícone de beleza nos anos 80. Ela atuou em várias novelas ao longo de sua carreira, como Vereda Tropical e Brega & Chique. Recentemente, ela fez uma participação na novela Salve-se Quem Puder, da Globo.

Otávio Augusto e Cristina Mullins estão casados desde 1986. Recentemente, eles participaram do programa Conversa com Bial, da Globo, e ela fez elogios para a personalidade do marido. “Todas as facetas dele são incríveis, é uma pessoa correta, de uma generosidade incrível, é muito amigo. Um profissional seríssimo, um ator fantástico, um pai amigo e interessado, avô cuidadoso, não tem o que dizer que ele não é”, afirmou ela.

Confira o post de Otávio Augusto sobre a esposa: