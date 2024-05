Zé Felipe revela que divórcio de Deborah Secco o ajudou em nova música

O cantor Zé Felipe surpreendeu ao revelar que a notícia do fim do casamento de Deborah Secco o inspirou em criação de nova música

Dono de diversos hits de sucesso, o cantor Zé Felipe surpreendeu ao revelar qual foi a inspiração para escrever sua mais nova canção. Durante um bate-papo com os fãs nas redes sociais, o artista contou que o fim do casamento da atriz Deborah Secco o ajudou a compor a música 'Minha Ex', que será lançada em breve.

A revelação aconteceu após um internauta perguntar se a canção teria sido baseada em algum episódio da vida pessoal do cantor. Zé Felipe, então, explicou que a letra da música não se tratava de uma experiência sua e detalhou o processo de criação.

"Já tinha um tempinho que eu tava doido pra fazer um forró vaquejada, que eu escuto muito, eu gosto muito, mas não fazia, sabe? Ia compor e não saía", iniciou o marido da influenciadora Virginia Fonseca. De acordo com o artista, enquanto ele fazia uma pausa para retomar a produção de uma terceira música do dia, a notícia de que Deborah Secco e Hugo Moura não estavam mais juntos veio à tona.

"Tava lá dando uma esticada, esperando pra fazer mais uma, e eu mexendo no Instagram, vi a matéria [contando] que a Deborah Secco tinha terminado o casamento. Foi no dia que ela terminou o casamento. E eu lembrei do filme que ela tinha feito da Bruna Surfistinha", completou Zé Felipe.

Em seguida, o filho do cantor Leonardo revelou que, com o tema em mente, conseguiu finalizar o lançamento. "Em cinco minutos a gente fez a música. Tem base?", brincou ele, por fim.

Vale lembrar que a separação de Deborah Secco e Hugo Moura foi anunciada no início de abril, embora a atriz tenha revelado ao colunista Leo Dias que os dois estavam separados desde o início do ano.

Em meio à separação, Belo anuncia nova música

Em meio à separação de Gracyanne Barbosa, o cantor Belo anunciou o lançamento de uma nova música nesta terça-feira, 30, e ainda acrescentou uma legenda enigmática: "A música sempre vai ser a forma que eu vou falar com o mundo... só não sei se tô preparado", escreveu o cantor.

"Sim, por mais momentos difíceis que a gente passe na vida, não preciso te dar aula de vida, pois ser um cara maduro e vivido passou por muita coisa. Você sempre respondeu com música. Eu nunca te vi batendo boca com ninguém na internet. Nunca te vi fazer uma parada dessas. Você sempre respondeu tudo com música. Você não é um cara de ficar por aí falando muito sobre você. Você é reservado, né? Então, a forma como você se coloca para o mundo é através da vida das tuas músicas. Então, eu quero que você encare 'Eu mudo' como uma carta aberta mesmo", disse a pessoa com quem Belo conversava no vídeo.

Através dos comentários, os fãs mandaram recados e mensagens positivas ao cantor: "Quem não tá preparado sou eu irmão, vem devagar com essa carta aberta", escreveu uma seguidora, "Estamos preparados para a chegada do maior álbum de pagode que esse país já viu!!", comentou outra, "Algo me diz que (carta aberta) é o nome do próximo hit preparados pra sofrer", teorizou um terceiro.