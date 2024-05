Filha caçula de Anderson Leonardo completa 4 anos: 'Família unida por você'

Irmã de Anderson Leonardo diz ficar com 'coração partido' ao ver a sobrinha perguntando do pai; cantor faleceu após lutar contra um câncer

Irmã do cantor Anderson Leonardo (1972-2024), a pedagoga Riane Oliveira usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem especial de aniversário à sobrinha Alice, filha caçula do artista. O eterno vocalista do Molejo faleceu aos 51 anos no último dia 26 de abril, após lutar contra um câncer inguinal.

Através das redes sociais, Riane publicou uma foto de Anderson abraçando a menina, que completou 4 anos, e falou sobre a falta que ele tem feito. Em uma legenda emocionante, a irmã do músico revelou que a pequena pergunta pelo pai.

"Hoje é o dia da minha pequena… Ô, meu amor, nesse momento de tamanha dor, como responder quando você pergunta pelo seu papai? Meu coração fica em pedaços! Parabéns, meu amor, que seu dia seja abençoado e cercado de coisas boas. Nossa família estará unida por você, juntando forças! A tia te ama muito", declarou Riane Oliveira.

Nos comentários, diversos amigos e fãs de Anderson Leonardo desejam força a família durante este momento delicado. "Que Deus te cubra de bênçãos princesa linda! Tenho certeza que seu papai está lá do céu cantando um lindo parabens pra você com aquela alegria contagiante que ele transmitia aqui na terra!", disse uma internauta.

Além da pequena Alice, Anderson Leonardo deixou mais três filhos: Leozinho Bradock, Rafael Phelipe e Alessa, que está na reta final da gravidez e recentemente realizou uma homenagem ao cantor em nome da netinha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Riane Oliver 👑 (@rianeoliver)

Molejo lançará álbum inédito com participação de Anderson Leonardo

Neste domingo, 28, Andrezinho, integrante do Molejo, anunciou durante o velório do cantor Anderson Leonardo, que o grupo vai lançar um álbum inédito no segundo semestre deste ano. Segundo o artista, o 'Paparico do Molejo' conta com músicas novas e releituras de canções antigas do grupo, e teve a participação ativa do vocalista, que morreu na última sexta-feira, 26, aos 51 anos.

"Ele sempre foi muito hiperativo, pensando dois passos na frente. Ele fez os arranjos de muita coisa, dirigiu praticamente tudo. Nós regravamos muitas coisas do Molejo, tem músicas novas também e releituras novas de algumas coisas antigas", contou ele.

Andrezinho ainda revelou que o álbum conta com participações de grandes nomes da música. Ele contou que o processo de gravação foi difícil, e que o projeto era um sonho de Anderson. Confira detalhes!