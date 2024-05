Adriane Galisteu comenta ausência em documentário de Ayrton Senna: 'Ficção'

Adriane Galisteu, namorada de Ayrton Senna à época em que o piloto morreu, não foi convidada para documentário sobre o corredor

Um documentário sobre a vida de Ayrton Senna (1960-1994) estreou na plataforma de streaming Globoplay na última quarta-feira, 1, dia em que completou 30 anos de sua morte. No entanto, para a surpresa do público, Adriane Galisteu, namorada do piloto à época dos fatos, não apareceu no projeto.

Após realizar uma bela homenagem a Senna nas redes sociais, Adriane resolveu se pronunciar a respeito do novo documentário. Em seus stories no Instagram, a apresentadora do reality 'A Fazenda', da Record, explicou que irá encarar o lançamento como obra de ficção, uma vez que ela não foi convidada para participar.

"Dia 1º de maio, não importa o que eu esteja fazendo, é sempre um dia reflexivo, mas difícil, mesmo 30 anos depois. E neste dia também, toca meu telefone, fazem perguntas, imprensa, fã, seguidores. Em especial, por causa do documentário, estou sendo bombardeada de perguntas", iniciou Adriane Galisteu.

E completou: "Estou ansiosa, sim! Como todo mundo. Não vejo a hora que estreie, também quero assistir, porém, vou assistir como ficção. A partir do momento em que eu não participo do documentário, com depoimento, com entrevista, com a minha história, é uma ficção, concordam?".

Por fim, a apresentadora ressaltou que o mais importante é manter a imagem e o legado de Ayrton Senna sempre vivos. Vale lembrar que a Netflix está preparando um filme sobre a vida do piloto e contará com a menção de Adriane Galisteu. Na obra, a loira será representada pela atriz Julia Foti.

Adriane Galisteu abre álbum de fotos com Ayrton Senna

A apresentadora Adriane Galisteu fez uma homenagem para seu ex-namorado, o piloto Ayrton Senna, no dia dos 30 anos da morte dele. Nesta quarta-feira, 1º, ela abriu um álbum de fotos dos dois juntos quando namoraram e falou sobre o dia marcante da morte dele, que faleceu em um acidente na pista de corrida.

"1 de maio de 1994 o dia que todo mundo lembra o que estava fazendo…o dia que o Brasil inteiro sente a mesma dor… o dia que marcou minha vida tão profundamente que nunca, jamais será esquecido… pra sempre Ayrton!", disse ela.

Adriane Galisteu e Ayrton Senna se conheceram em 1993, após uma vitória do piloto na Fórmula 1 em Interlagos, São Paulo. Os dois namoraram até a morte do tricampeão em maio de 1994. Hoje, a apresentadora é casada com o empresário Alexandre Iodice, pai de seu filho Vittorio, de 13 anos.