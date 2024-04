Filha de Kaká usou vestido de marca própria da mãe em festa; saiba valor

Festa de aniversário de 13 anos de Bella Celico, filha de Cacá e Carol Celico, contou com decoração de luxo

Mesmo com pouca idade, Isabella Celico, filha de Carol Celico e Kaká, já tem mostrado bom gosto e muito cuidado com seu visual. No último sábado, 27, a garotinha completou 13 anos e escolheu um look mais que especial para o evento. Isso porque ela usou uma peça da marca da própria mãe.

Na ocasião, Bella surgiu no evento com um vestido de tecido prateado da marca Niini, fundada por sua mãe em 2021. O look, avaliado em R$ 1.698,00, complementava a decoração da noite, que contava com tons prateados, fazendo alusão a uma balada chique e minimalista.

Os detalhes envolvendo a festa de Bella foram compartilhados por Carol Celico no Instagram. No carrossel, foi mostrado que o evento aconteceu em um jardim iluminado e com direito a um bolo em um formato diferente, composto de várias bolas prateadas e douradas, que formavam um estilo de cone.

Na legenda do post com as fotos, Celico se declarou para a herdeira. "Parabéns para a menina mais linda, alegre, esperta, alto astral, amorosa, companheira, amiga, e melhor filha do mundo que já existiu! Filha, tanto orgulho de quem você se torna a cada dia! Parabéns, parabéns, parabéns! Te amo muito!", declarou.

RECEBEU HOMENAGEM DO PAI

O ex-jogador de futebol Kaká usou as redes sociais para celebrar a vida de sua filha mais velha, Isabella, que completou 13 anos nesta terça-feira, 23. Fruto de seu antigo casamento com a empresária e influenciadora digital Carol Celico, a adolescente ganhou uma declaração emocionante do pai orgulhoso em seu dia especial.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ex-atleta postou uma foto em que aparece abraçado com a herdeira. Na legenda, Kaká parabenizou a menina, que coincidentemente nasceu apenas um dia após seu aniversário: “24/04. Hoje é o dia da minha Bella. Eu oro pra que você possa crescer no conhecimento de Jesus”, ele iniciou.

“Tendo sabedoria e entendimento da vontade do Pai, e possa desfrutar do inexplicável amor de Deus. Parabéns!! Feliz aniversário!! Te amo minha filha!!”, Kaká celebrou a data especial. Nos comentários, a jovem recebeu muitas mensagens de felicitações e também muitos elogios sobre a semelhança física impressionante com seu pai.