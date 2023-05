Kaká abre o coração e celebra com orgulho a paternidade: "Amor incondicional"

Em entrevista à CARAS, Kaká falou sobre sua reação com os quatro filhos e como lida com a paternidade

Pai de quatro crianças, o ex-jogador de futebol Kaká (43) não nega que faz o tipo paizão babão. Prova disso foi como ele acompanhou a gravidez de sua esposa Carol Batista Leite (27), que há dois meses deu à luz a pequena Sara. "Amor incondicional", disse ele.

Em entrevista à revista CARAS, Kaká comentou um pouco da sua relação com a paternidade e afirmou que faz questão de aproveitar seu tempo livre para reunir os filhos.

“Eu amo a paternidade, me dedico muito a esse papel na minha vida. Gosto de estar com meus filhos, passar tempo com eles, entrar no mundo deles e faço questão que eles participem do meu. Considero que estou em constante aprendizado para ser o melhor pai possível para os meus filhos”, afirmou o ex-jogador.

O craque ainda comentou sobre a escolha de ter acompanhado de pertinho todo processo do parto da filha mais nova. "Ver o amor incondicional em ação, suportando a dor para que nossa filha tivesse vida, com certeza, foi uma grande lição. Me ensina a amar e admirar ainda mais a minha esposa", disse.

"Eu queria vivenciar esse momento como pai e marido e ver o nascimento da minha filha. Se isso inspira outros pais, fico muito feliz", contou ele, que além de Sara é pai de Luca, Isabella e Esther.

O famoso garantiu que se sente um pai completo ao ver a família que construiu com o tempo. "Eu me sinto muito realizado! Ter um casamento sólido, com uma esposa incrível e com quatro filhos que me enchem de orgulho é uma das maiores bênçãos", declarou.

Um homem religioso, Kaká confessou que seu maior desafio como pai é transmitir para os filhos os seus princípios: "Para mim [o maior desafio], é conseguir transmitir para os meus filhos a minha herança de fé".