Giulia Gam reage após ser compartilhada por Madonna: 'Impressionadíssima'

Madonna compartilhou meme de Heloísa, personagem de Giulia Gam em Mulheres Apaixonadas. Em entrevista à CARAS Brasil, atriz relembra papel e revela música preferida

Giulia Gam (57) foi surpreendida, nesta quarta-feira, 1º, ao ser compartilhada por ninguém menos que Madonna (65). A diva pop publicou nas redes sociais um meme de Heloísa, personagem que a atriz interpretou em Mulheres Apaixonadas (2003) na Globo. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista diz: "Fiquei realmente impressionada".

"Nossa, fiquei muito surpresa de ver nos stories da Madonna a Heloísa. Eu achei incrível, e aquela cena específica que, enfim, foi uma cena no meio de outras, mas aquela na praia, gritando: 'Eu te amo, eu te amo, eu te amo'. Eu achei demais. Eu fiquei impressionadíssima, e a repercussão deve ter sido muito grande mesmo, porque muita gente me ligou, você [repórter da CARAS] também está me escrevendo", conta.

Na novela escrita por Manoel Carlos, Heloísa vive altos e baixos por ter um comportamento duvidoso. A personagem de Gam surtou, fez maldades por ciúmes e até sofreu uma intervenção. Duas décadas depois, o status de vilã não interferiu no sucesso da protagonista, hoje admirada pelos brasileiros e por Madonna.

"Eu fiquei realmente impressionada com o poder da personagem Heloísa, que até brincavam que era 'Heloquisa', porque até hoje as pessoas vêm falar comigo de Heloísa, e eu acho que ela foi marcante, porque é muito fácil, nós mulheres carregamos isso de que: 'Ah, ela é louca'. Então, qualquer coisa que você faz. 'Ah, porque ela é louca, ela é louca, ela é louca'. E, de repente, a Heloísa entrou nesse lugar de que não, ela sofria, tinha um sofrimento por trás disso, e que fez ela procurar uma Ada, que é mulheres que amam demais anônimos, e que isso era uma doença a ser tratada, a ser conversada. É impressionante como as mulheres se identificaram com isso e me agradeciam, me agradeciam porque se reconheceram na Heloísa e ficaram muito gratas", relembra.

Show da Madonna

Giulia Gam vai curtir ao show de Madonna do sofá de casa como outros milhões de brasileiros. Animada, ela revela sua música preferida da cantora e não esconde choque ao ter meme da sua personagem compartilhado pela estrela internacional.

"A música que eu gosto mais é Like a Virgin. Eu, infelizmente, não vou estar no Rio, acho que vai ser um momento histórico. E vou ver aí mesmo da televisão, até porque vou poder ver ela mais próxima, mas acho que a energia que está ali é impressionante. É impressionante. E, poxa vida, a Madonna é tão ousada nas suas decisões e tudo que postar um meme da Heloisa, para mim é como se eu estivesse no palco com ela", conclui.