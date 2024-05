Tá rolando? Davi é visto novamente com influenciadora

Após surgir em fotos com influenciadora, Davi é visto novamente com a jovem, mas dessa vez ele foi flagrado saindo para jantar; veja

O vencedor do BBB 24Davi foi visto novamente com a influenciadora Bárbara Contreras, de Recife. Após aparecer em fotos com ela nos últimos dias, o baiano foi flagrado com a moça em um restaurante em Salvador, na Bahia.

Depois de dizer no Altas Horas que seu relacionamento com Mani Reggo acabou, o ex-motorista de aplicativo surgiu em público com a influencer, parecendo ser uma espécie de encontro. Afinal, os dois foram juntos jantar sem ninguém acompanhando e escolheram um local reservado para fazerem a refeição.

Hospedada no mesmo condomínio que Davi está com sua família após ter saído milionário do BBB 24, Bárbara revelou como conheceu o ex-participante do reality show global. Segundo ela, a aproximação aconteceu como fã ao pedir uma foto com ele.

"Eu fui abrir o portão, eu pensava que era minha amiga que tinha chegado. Eu meti a cara no carro, bicha, pensando que era a minha amiga e era ele, mulher. Eu fiquei mais rasa que o som. Aí, eu entrei na casa. Eu meti a cara no carro dele, por que eu não sabia. Aí, quando ele desceu do carro. Meu Deus. Desculpa. Ele veio aqui", afirmou ela.

Veja Davi jantando com influenciadora:

Davi abre o jogo sobre seu relacionamento com Mani Reggo

Davi Brito, o campeão do Big Brother Brasil 24, participou do programa Domingão com Huck deste domingo, 28, e falou sobre como está sua vida fora do confinamento do reality show da TV Globo. Além disso, ele abriu o jogo sobre sua relação com Mani Rêgo, de quem se separou após a atração.

"Estão acontecendo coisas que eu nunca imaginava viver na minha vida, muitas informações, muitos fãs. Estou adorando, esse povo maravilhoso. A maior felicidade que eu tenho dentro de mim é saber que eu represento milhares de pessoas no país que têm um sonho. Eu mostro para pessoas que é possível, é só acreditar, foco e objetivo, fé em Deus", afirmou ele para Luciano Huck.